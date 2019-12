Nhạc sĩ Vũ Thành An chia sẻ về ý tưởng tổ chức Ngày Tri ân Nghệ sĩ

Chiều 9.12, tại không gian nhà vườn Thiên Phú (trước nhà thờ Phủ Cam, đường Nguyễn Trường Tộ, TP.Huế, Thừa Thiên-Huế), nhóm văn nghệ sĩ Huế phối hợp với Cộng đoàn Teresa tại Huế tổ chức chương trình giao lưu tri ân nghệ sĩ do nhạc sĩ Vũ Thành An khởi xướng

Ngày Tri ân Nghệ sĩ do nhạc sĩ Vũ Thành An khởi xướng và đề xuất tổ chức, nhằm tri ân những nghệ sĩ đang cống hiến tài năng để làm đẹp cho đời. “Dù là chuyên nghiệp hay nghiệp dư, quý vị đã đóng góp tài năng sáng tạo nghệ thuật làm đẹp cho đời. Ngay cả người đầu bếp cũng là một nghệ sĩ. Khi được tri ân, người nghệ sĩ sẽ vui và hăng say làm việc, làm cho mọi người hạnh phúc hơn”, nhạc sĩ Vũ Thành An chia sẻ lý do đề xuất tổ chức Ngày Tri ân Nghệ sĩ.