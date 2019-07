Nhan sắc xinh đẹp của nữ sinh Đại học An ninh vào chung kết ‘Miss World Vietnam’

Hiện tại, chân dài sinh năm 1998 đang là sinh viên Đại học An ninh Nhân dân TP.HCM. Trước khi đến với đấu trường Miss World Vietnam 2019, Ngọc Thoa đạt giải nhất tại Sinh viên An ninh thanh lịch lần VI do Trường Đại học An ninh Nhân dân tổ chức. Thành tích này giúp Ngọc Thoa được chú ý hơn khi ghi danh tại cuộc thi lần này

Ảnh: FBNV