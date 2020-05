‘Nhện nhí’ Tom Holland hẹn hò bạn gái mới sau 1 tháng chia tay

Sau khi tin tức về chuyện hẹn hò của Tom Holland được truyền thông hé lộ, thông tin về bạn gái mới của ngôi sao Avengers: Endgame được người hâm mộ “truy tìm” ráo riết. Nadia Parkes được biết đến với vai diễn trong Doctor Who và loạt phim truyền hình The Spanish Princess. Cô nằm trong nhóm bạn thân nổi tiếng của Sophie Turner , nữ diễn viên nổi tiếng của Game of Thrones. Người đẹp 9X là một trong những khách mời trong đám cưới của Sophie Turner với nam ca sĩ Joe Jonas hồi giữa năm 2019. Nhiều nguồn tin cho hay Tom đã được vợ chồng nhà Jonas giới thiệu với Nadia Parkes bởi nam diễn viên cũng có mặt trong hôn lễ của cặp sao đình đám này.