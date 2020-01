Nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn đoạt giải vàng quốc tế đầu năm

Kể từ năm 2001 đến nay, nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn đã đoạt trên 70 giải thưởng nhiếp ảnh trong nước và quốc tế (15 giải nhất), là tác giả Việt Nam đầu tiên 9 năm liền đoạt giải cuộc thi ảnh hàng đầu châu Âu: Px3- Paris (Pháp), 5 năm giải Master Cup (Mỹ), 5 năm Moscow Photo Awards (Nga), 4 năm giải Pollux Award (Anh), 3 năm Photoannual Award (CH Séc), 4 lần shorlist sáng tạo quốc tế London (Anh), bằng danh dự Art of Photography Show (Mỹ), 9 năm bằng danh dự IPA (Mỹ).... Anh đã có 10 triển lãm cá nhân, năm 2017, triển lãm cá nhân tại Photometria Festival (Hy Lạp), và nhiều triển lãm nhóm tại Mỹ, châu Á và châu Âu. Năm 2015 là triển lãm Slideshow cùng nhiều nhiếp ảnh gia quốc tế do Exposure Awards-See Me tổ chức tại Bảo tàng Louvre (Pháp). Ngoài ra, nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn có nhiều tác phẩm được xuất bản trong các tạp chí nhiếp ảnh uy tín của Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha, CH Séc như Dodho Magazine, Fstop Magazine, Wink Magazine, The Journal, Art Photo Magazine… và từng được tạp chí Actur Photo (Paris, Pháp) và Talent house (Mỹ) phỏng vấn cá nhân.