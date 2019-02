Nhiều sao Hàn sang Việt Nam chơi Tết

Đặc biệt, Đà Nẵng tiếp tục trở thành nơi dừng chân lý tưởng của các nghệ sĩ xứ kim chi khi hai ca sĩ Ong Seong Woo và Ahn Ji Young đều tới đây dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Được biết, Ong Seong Woo đã có mặt ở Đà Nẵng từ đầu tháng 2.2019, anh đi cùng gia đình. Theo nhiều fan chia sẻ, cựu thành viên nhóm Wanna One khá vui vẻ khi được người hâm mộ nhận ra. Anh cũng thân thiện chụp ảnh, thoải mái ký tặng mọi người.

ẢNH: INSTAGRAM NV Ong Seong Woo chia sẻ nhiều ảnh đẹp khi ở Đà Nẵng

Đúng ngày mùng 1 Tết (ngày 5.2.2019), Ong Seong Woo bất ngờ chia sẻ loạt ảnh trên trang cá nhân. Anh cập nhật loạt khoảnh khắc ấn tượng của bản thân ở Đà Nẵng và những thắng cảnh quen thuộc ở đây như bãi biển, Cầu Vàng… và giây phút bắn pháo hoa giao thừa.

Đây là chuyến đi xuất ngoại đầu tiên của Ong Seong Woo kể từ khi Wanna One tan rã sau concert cuối cùng hồi cuối tháng 1 năm nay. Trong năm 2019, anh sẽ bắt đầu sự nghiệp solo với các dự án phim ảnh, ca hát. Cách đây không lâu, nam thần tượng 24 tuổi xác nhận đóng vai nam chính trong bộ phim 18 Moments. Ong Seong Woo thuộc công ty quản lý Fantagio, cùng nhà với những mỹ nam Kang Tae Oh, Seo Kang Joon, Cha Eun Woo…

ẢNH: INSTAGRAM NV Anh cũng cập nhật những hình ảnh đẹp về cảnh quan Đà Nẵng

Cũng giống như Ong Seong Woo, người đẹp Ahn Ji Young tranh thủ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2019 đến Đà Nẵng và liên tục check in nơi này. Trên Instagram, nữ ca sĩ phấn khích khoe ảnh đội nón lá đi dạo hay thả đèn hoa đăng về đêm ở Hội An.

Cộng đồng mạng Việt Nam để lại nhiều bình luận chúc mừng năm mới cũng như bày tỏ nỗi thích thú khi nữ thần tượng đến đây. Ngoài ra, một số fan còn gợi ý thêm các danh lam thắng cảnh khác để cô khám phá. Ahn Ji Young thuộc nhóm nhạc nữ Bolbbagan4 gồm hai thành viên. Nhóm được biết đến với các bản hit Galaxy, Tell Me You Love Me, We loved, Travel, Wind…

ẢNH: INSTAGRAM NV Ahn Ji Young liên tục chia sẻ nhiều ảnh thú vị về Đà Nẵng, Hội An

Mới đây, nữ diễn viên Yoo Sun đã hào hứng cho biết đang du lịch ở Nha Trang. Cô đăng tải nhiều ảnh đang tắm biển cùng dòng chú thích tán thưởng phong cảnh. Minh tinh sinh năm 1976 viết: “Cảnh ở đây thật tuyệt vời” với các hashtag: “Chuyến du lịch gia đình”, “Thời gian hạnh phúc nhất”, “Cùng chơi sóng”…

Yoo Sun là gương mặt quen thuộc của làng phim ảnh Hàn Quốc. Tại Việt Nam, cô được khán giả nhớ mặt qua các bộ phim Bốn chàng quý tử, Mã y, Đội bóng đặc biệt, Không bao giờ nói lời từ biệt, Mẹ ơi đừng khóc, Gab Soon nhà tôi, Cô tiên dọn dẹp…