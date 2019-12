Nhìn lại năm đầy tai ương và sóng gió của showbiz Hàn

Bê bối Burning Sun

Tháng 3.2019, cả Kpop được phen chấn động với loạt bê bối mại dâm, quay lén liên quan đến hộp đêm Burning Sun của Seung Ri (cựu thành viên nhóm Big Bang) cùng hàng loạt sao nam đình đám như: Jung Joon Young, Choi Jong Hoon (cựu nhóm trưởng F.T. Island), Roy Kim… Từ một vụ ồn ào tưởng chừng đơn giản ở Burning Sun, báo chí Hàn từng bước hé mở bức tranh đầy tăm tối: nơi những cô gái trở thành nạn nhân của chuốc thuốc, hiếp dâm và quay lén, nơi những gã trai đạo mạo tha hồ tác “oai tác quái” nhờ có sự “bảo kê” của tiền, quyền.

Loạt bê bối xuất phát từ Burning Sun là chuỗi scandal lớn nhất làng giải trí Kpop trong năm 2019 ẢNH: YONHAP NEWS

Đặc biệt, sau khi nhóm chat sex bị báo chí phanh phui, Seung Ri, Jung Joon Young, Choi Jong Hoon cùng nhiều nghệ sĩ liên quan lần lượt tuyên bố giải nghệ và liên tục trình diện cảnh sát để phục vụ điều tra. Scandal gây nên làn sóng phẫn nộ khắp Hàn Quốc, thậm chí, Tổng thống Moon Jae In phải gửi công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra rõ vụ việc. Những nhân vật bị “điểm mặt gọi tên” trong bê bối chấn động này cũng bị người dân quay lưng, chỉ trích thậm tệ và trở những từ khóa được dân Hàn tìm kiếm nhiều nhất năm 2019.

Trong khi Seung Ri đối mặt với hàng loạt cáo buộc như: môi giới mại dâm, chia sẻ hình ảnh/video bất hợp pháp, biển thủ công quỹ… và không lâu sau đó là đánh bạc bất hợp pháp ở nước ngoài thì hai mỹ nam “cốt cán” còn lại của nhóm chat đồi trụy là Choi Jong Hoon và Jung Joon Young liên tục hầu tòa vì hành vi cưỡng hiếp tập thể, quay lén và chia sẻ các video, ảnh nóng.

Jung Joon Young, Seung Ri, Choi Jong Hoon - ba nhân vật "cộm cán" của nhóm chat sex gây xôn xao cả làng giải trí trong năm qua ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Sau nhiều tháng điều tra, Choi, Jung cùng đồng bọn đã nhận phán quyết cuối cùng vào hôm 29.11. Trong đó, cựu thành viên nhóm F.T. Island lãnh 5 năm tù, mỹ nam họ Jung ngậm ngùi nhận 6 năm tù, các cá nhân có liên quan cũng lãnh những mức án tương xứng với hành vi mình gây ra. Riêng Seung Ri, đến nay nam ca sĩ này vẫn chưa bị kết tội ở bất kỳ cáo buộc nào do không đủ bằng chứng. Hiện cựu thành viên nhóm Big Bang vẫn đang tại ngoại.

Yang Hyun Suk dính cáo buộc môi giới mại dâm, đánh bạc

Năm 2019 có lẽ là năm tăm tối nhất của “bố Yang” trong suốt lịch sử lèo lái “đế chế” YG khi “gà cưng” lần lượt dính “phốt” khiến cổ phiếu công ty sụt giảm nghiêm trọng. Bản thân ông Yang phải rời ghế lãnh đạo sau nhiều năm gầy dựng công ty và biến YG thành một trong ba “gã khổng lồ” của Kpop một thời. Sau bê bối của Seung Ri khiến cả YG chao đảo, scandal chất cấm của B.I (trưởng nhóm iKON) kéo công ty xuống dốc thảm hại, Yang Hyun Suk tiếp tục trở thành tâm điểm của thị phi khi vướng nghi án môi giới mại dâm cho các nhà đầu tư Đông Nam Á, giao dịch ngoại hối bất minh, đánh bạc bất hợp pháp ở nước ngoài. YG Entertainment cũng hứng chịu những đợt điều tra thuế, bị “lùng sục” để tìm bằng chứng liên quan đến các cáo buộc của Yang cũng như “gà” nhà.

YG suy thoái, Yang Hyun Suk dính hàng loạt tai tiếng trong năm qua ẢNH: YONHAP NEWS

Những tưởng hàng loạt ồn ào kể trên đã đủ nhấn chìm cả sự nghiệp lẫn danh tiếng của “ông trùm” giải trí khét tiếng này nhưng sau thời gian điều tra, Yang Hyun Suk vẫn chẳng hề hấn gì. Ngày 25.11, người đứng đầu YG được tha bổng vì không đủ bằng chứng chứng minh vị này môi giới mại dâm. Ông cũng ra sức phủ nhận những cáo buộc còn lại.

Bê bối chất cấm của Park Yoochun

Tháng 4.2019, khi cả showbiz Hàn đang “sục sôi” với bê bối Burning Sun thì cái tên Park Yoochun cũng nhanh chóng thành tâm điểm với nghi án sử dụng ma túy với Hwang Hana - hôn thê cũ đồng thời là cháu gái của nhà sáng lập tập đoàn Namyang. Trước những đồn đoán râm ran trên các phương tiện truyền thông, nghệ sĩ này đã nhanh chóng mở họp báo phủ nhận những tin tức vô căn cứ và khẳng định không còn liên hệ với tình cũ. Thế nhưng, ít lâu sau buổi họp báo này, sao phim Hoàng tử gác mái bị điều tra và kết tội sử dụng chất cấm cùng tiểu thư họ Hwang cuối cùng nhận mức án 2 năm tù treo cùng khoản tiền phạt 1,4 triệu won (khoảng 28 triệu đồng) vào tháng 7.2019.

Bê bối chất cấm với Hwang Hana khiến Park Yoochun khó tìm đường trở lại showbiz ẢNH: YONHAP NEWS

Vụ bê bối chất cấm của Park Yoochun khiến hình ảnh của nam ca sĩ vốn bị “sứt mẻ” vì scandal hiếp dâm năm 2016 nay hoàn toàn sụp đổ. C-Jes Entertainment, công ty quản lý của nam thần tượng này, tuyên bố chấm dứt hợp đồng với anh. Đơn vị trên cũng xóa tên nam thần họ Park khỏi nhóm JYJ, chỉ để lại hai thành viên Jae Joong và Junsu. Sau thời gian “im hơi lặng tiếng”, mới đây, cựu thành viên DBSK vừa gây tranh cãi khi tổ chức fan meeting tại Thái Lan vào tháng 1.2020 trong khi vẫn đang bị quản chế. Được biết, buổi họp fan thuộc một dự án vì cộng đồng và một phần tiền bán vé sẽ được quyên góp với mục đích từ thiện.

Vụ án Jang Ja Yeon tự tử vĩnh viễn khép lại

Năm 2019 tròn 10 năm Jang Ja Yeon - mỹ nhân phim Vườn sao băng, quyết định tự tử và để lại bức thư tuyệt mệnh tố 31 nhân vật quyền lực xâm hại tình dục cô. Vụ án được khởi động trở lại do sự lên tiếng mạnh mẽ của dư luận Hàn Quốc, đưa nhiều nhân vật “tai to mặt lớn” liên quan rơi vào “tầm ngắm” của cơ quan chức năng. Sự việc cũng trở nên “nóng” hơn bao giờ hết khi có màn lộ diện của Yoon Ji Oh - nhân chứng duy nhất của vụ án với những tuyên bố hùng hồn rằng sẽ tìm lại công lý cho đàn chị xấu số.

Cái chết của Jang Ja Yeon đến nay vẫn là ẩn số, Yoon Ji Oh (phải) - nhân chứng vụ án tưởng chừng đáng tin lại không đơn giản như công chúng lầm tưởng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Những tưởng bức màn sự thật sẽ chính thức được hé lộ sau một thập niên sống trong bóng tối, thế nhưng, cuối tháng 5.2019, Bộ Tư pháp Hàn Quốc chính thức tuyên bố khép lại do không đủ bằng chứng. Yoon Ji Oh vốn được xem là nhân chứng duy nhất cũng nhanh chóng bị tố ngụy tạo lời khai, lan truyền thông tin sai lệch về vụ án. Đến nay, nhiều người vẫn không khỏi chua xót cho sự ra đi của nữ diễn viên đoản mệnh, nhất là khi những uẩn khúc về cái chết của cô vẫn chưa được làm rõ.

Scandal gian lận phiếu bầu của Produce 101

Ahn Joon Young bị bắt hôm 5.11 vì thao túng kết quả của show tuyển chọn quốc dân ẢNH: TV DAILY

Ra mắt lần đầu vào năm 2016, Produce 101 nhanh chóng trở thành show thực tế sống còn “làm mưa làm gió” tại Hàn Quốc cũng như châu Á. Chương trình từng nổi tiếng là bệ phóng cho những ngôi sao Kpop tài năng và rất được công chúng yêu thích. Thậm chí, đây còn được xem là show tuyển chọn quốc dân bởi có độ phổ biến cực kỳ lớn tại xứ kim chi. Tuy nhiên, Produce 101 khiến nhiều người không khỏi sửng sốt bởi lùm xùm gian lận kết quả bị phanh phui vào tháng 11 vừa qua, làm cả showbiz Hàn thêm một phen chấn động. Hôm 5.11, nhà sản xuất chương trình là Ahn Joon Young cũng chính thức bị bắt giữ để phục vụ điều tra. Đáng sợ hơn, y thừa nhận đã “nhúng tay” vào kết quả cuối cùng của Produce 101 mùa 3 và 4. Scandal trên góp phần hé mở bức tranh tăm tối của ngành công nghiệp giải trí Hàn đằng sau những hào nhoáng lấp lánh trên sân khấu.

Sulli, Goo Hara tự tử

Cùng với những loạt bê bối nhuộm đen cả showbiz xứ củ sâm, năm 2019 cũng là một năm đầy tang thương của làng giải trí Hàn khi người hâm mộ chứng kiến sự ra đi của nhiều ngôi sao nổi tiếng trong đó có cái chết của Sulli và Goo Hara.

Ngày 14.10, Sulli - thành viên nhóm nhạc F(x) đồng thời là một trong những nữ thần đình đám nhất làng nhạc xứ Hàn, khiến công chúng bàng hoàng trước tin cô treo cổ tự vẫn tại nhà riêng sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh trầm cảm và những bình luận tiêu cực từ dân mạng. Sự kiện nhanh chóng “phủ sóng” khắp các trang tin trong nước và châu Á.

Sự ra đi đầy tiếc nuối của Sulli và Goo Hara làm chao đảo cả Kpop ẢNH: INSTAGRAM NV

Hơn 1 tháng sau sự ra đi đột ngột của Sulli, làng giải trí Hàn một lần nữa hứng chịu mất mát bởi cái chết bất ngờ của “búp bê sống” Goo Hara. Ngày 24.11, nữ ca sĩ xinh đẹp trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, nghi do tự tử. Sự ra đi đột ngột của Goo Hara không chỉ làm cả showbiz Hàn rúng động mà còn khiến người hâm mộ không khỏi rùng mình bởi chỉ trong thời gian ngắn, Kpop đã có tới hai nữ thần tượng tìm đến cái chết. Cũng giống như bạn thân Sulli, cựu thành viên nhóm Kara từng trải qua thời gian dài sống chung với trầm cảm do bê bối tình ái với bạn trai cũ và chịu đựng nhiều áp lực từ cộng đồng mạng.

Nhiều người hâm mộ khắp thế giới đã bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của Sulli và Goo Hara. Trong khi đó, hàng loạt nghệ sĩ Hàn hủy bỏ, tạm hoãn lịch trình để tưởng nhớ hai nữ thần tượng tài năng nhưng bạc mệnh. Bi kịch của bộ đôi mỹ nhân đình đám này cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực mạng đang ngày một phổ biến ở Hàn.

Sự đổ vỡ của hai cuộc hôn nhân cổ tích

Cùng với hàng loạt sự kiện đáng buồn kể trên, cuộc ly hôn của Song Joong Ki - Song Hye Kyo và cặp Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun tiếp tục tô đậm một năm suy thoái của showbiz Hàn.

Vốn được xem là hai cặp đôi vàng của làng giải trí, Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun và Song Hye Kyo - Song Joong Ki bất ngờ khiến công chúng “vỡ mộng” về tình yêu cổ tích ẢNH: MARIE CLAIRE, INSTAGRAM NV

Hôm 27.6, Song Joong Ki bất ngờ đệ đơn ly hôn Song Hye Kyo khiến dư lận ngỡ ngàng. Ngay sau thông tin trên, phía minh tinh 38 tuổi cũng nhanh chóng xác nhận chuyện rạn nứt làm người hâm mộ một lần nữa sửng sốt. Cuộc hôn nhân đổ vỡ của cặp trai xinh gái đẹp hàng đầu xứ Hàn nhanh chóng gây “bão” khắp mạng xã hội châu Á và được truyền thông khai thác triệt để suốt thời gian dài.

Sau cuộc hôn nhân chóng vánh của Song - Song, người hâm mộ chỉ còn đặt trọn niềm tin và hi vọng và cặp “chị - em” đình đám khác của showbiz Hàn là Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun. Thế nhưng, cũng giống như bộ đôi Hậu duệ mặt trời, cặp sao phim Bác sĩ ma cà rồng khiến fan sụp đổ với tin rạn nứt vào hôm 18.8. Thuở còn mặn nồng, họ cặp đôi lý tưởng của showbiz Hàn khiến nhiều người ghen tị, ao ước. Thế rồi, khi nguội lạnh với đối phương, cả hai quay sang “vạch áo cho người xem lưng” bằng loạt “drama” tưởng chừng như chẳng thể đi đến hồi kết.

Với hàng loạt tai tiếng, ồn ào dồn dập ùa đến trong năm 2019, người hâm mộ showbiz Hàn vẫn giữ niềm tin rằng trong năm 2020, làng giải trí xứ kim chi sẽ vực dậy đầy mạnh mẽ và trở nên tươi sáng hơn.