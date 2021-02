Như Quỳnh: Buồn vui đan cài với mùa xuân đầu tiên tại quê nhà sau 28 năm

Ca sĩ Như Quỳnh cho biết, ba chị vừa mất hơn 1 tháng trước tết, sau đó chị đã quyết định trở về Việt Nam vì “thật lòng khi tâm trạng tôi cũng rối bời, tôi chỉ muốn về quê hương, thăm quê cha đất tổ…".

Dù Như Quỳnh thổ lộ, chị về Việt Nam lần này “thấy khá cô đơn, khi vừa mất đi người thân, vừa ở một mình trong căn phòng cách ly, tách biệt hoàn toàn cuộc sống bên ngoài… Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng nôn nao với những cảm giác được gặp lại người thân và khán giả quê nhà. Những cảm xúc vui buồn cứ thế đan cài lẫn lộn…”.

Lần trở về Việt Nam này, theo kế hoạch, Như Quỳnh sẽ ở lại 2 tháng. Song, "tình hình dịch Covid đang bùng phát nên không ai biết trước điều gì. Ngay cả việc làm sao để gặp khán giả một cách an toàn nhất, lẽ ra cũng theo kế hoạch sẽ là mùng 6 tết tại Phòng trà We, TP.HCM, mà vì lý do nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch nên không thể tái ngộ công chúng quê nhà thì cũng thật ngại và cảm thấy như mình có lỗi với người hâm mộ. Vì thế tôi rất sợ nói trước điều gì, ngoài những công việc mình chủ động được", chị tâm sự. Trong thời gian ở lại Việt Nam, Như Quỳnh dự định thu âm và làm MV, "mà cũng chưa biết mọi việc thuận lợi không khi TP.HCM cũng đang chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid".

Tôi đang cố gắng giảm lượng thuốc ngủ từ 20 viên xuống 5 viên Lâu nay có ít nhiều đồn thồi, rằng Như Quỳnh sống lệ thuộc vào thuốc ngủ. Tôi khẳng định đó là sự thật, vì lịch diễn của tôi từ rất lâu rồi là phải bay liên tục giữa các bang, lệch múi giờ nên cần có thuốc ngủ để đảm bảo giấc ngủ trước khi biểu diễn. Mà uống nhiều thì tăng đô, gần 20 năm nay rồi… Nhiều người cho rằng đó là khuyết điểm của tôi. Tôi không thanh minh. Chỉ là hiện tại, tôi đang cố gắng tập luyện để giảm dần lượng thuốc ngủ phải sử dụng. Nếu trước đây tôi từng uống 20 viên/1 lần mới ngủ được thì nay chỉ còn 5 viên thôi. Các fan thương tôi thì đừng vì lo tôi không ngủ được mà tặng thuốc cho tôi nữa…Tôi sẽ rất biết ơn và vẫn muốn nói thêm lần nữa: tôi luôn thương quý người hâm mộ của mình… (Ca sĩ hải ngoại Như Quỳnh)

Không còn thanh xuân nhưng tự hào mình đẹp lão