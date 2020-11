Những album mới đáng nghe của nhạc Việt

Trong tình hình nhiều ca sĩ nổi tiếng chỉ ra MV mà ít chú trọng đầu tư, thực hiện album thì vẫn có những ca sĩ chọn cách phát hành album vật lý với các bài hát xuyên suốt một ý tưởng hoàn chỉnh. Đây là tín hiệu vui, đáng khích lệ với những album chất lượng vừa được phát hành như: Hôm qua, hôm nay và sau này của Nguyên Hà, Khánh Linh’s Journey của Khánh Linh, album EP Sống sai của ban nhạc indie rock The Flob… Hay trước đó vài tháng có abum Love Songs 4 của Hồ Ngọc Hà, thu live (trực tiếp) cùng ban nhạc sống do nhạc sĩ Hoài Sa sản xuất âm nhạc, hòa âm phối khí, album Trọn một kiếp yêu của ca sĩ Đức Tuấn làm mới lại những sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương do nhạc sĩ Đức Trí phụ trách hòa âm cùng sự tham gia của dàn giao hưởng Saigon Pops Orchestra, hợp xướng Saigon Choir.

Hôm qua, hôm nay và sau này là album được ca sĩ Nguyên Hà thực hiện trong vòng 2 năm, như cô chia sẻ: “Album là cột mốc lớn trong sự nghiệp ca hát bởi trước đây, tôi hát với tâm thế một người rong chơi trong âm nhạc dù trước đó từng có dấu ấn riêng với 3 album nhạc sĩ Quốc Bảo, nhưng giai đoạn này thì tôi hát có đầu tư hơn và cố gắng xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp hơn”. Ở Hôm qua, hôm nay và sau này, ý tưởng văn học trong album được kết nối xuyên suốt tạo nên một concept âm nhạc về người con gái trong tình yêu với đầy đủ cung bậc cảm xúc từ chờ đợi, chia tay, mộng mơ rồi hẹn ước. Album gồm 8 ca khúc được thể hiện qua một giọng hát đẹp và tràn đầy cảm xúc. Trong album này, Nguyên Hà và nhạc sĩ Phạm Hải Âu - nhà sản xuất âm nhạc, đều mong muốn mang đến góc nhìn khác về âm nhạc của Nguyên Hà: thú vị, cá tính, hơn là chỉ gắn bó với những bản tình ca đượm buồn trước đó.

Mới đây, “họa mi” Khánh Linh gây tiếng vang khi cho ra mắt album Khánh Linh's Journey mà cô đã dành 3 năm thực hiện cùng nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Khánh Linh's Journey gồm 7 ca khúc được nhạc sĩ Võ Thiện Thanh viết riêng cho Khánh Linh gồm: Mưa đêm, Tình ca thủy thủ, Nghe tiếng trùng khơi, Băng qua cánh đồng, Bay trên những ngọn đồi, Tiếng chuông và Tôi quét lá đa. Đúng như tựa đề, album là hành trình thả hồn vào thiên nhiên, đưa người nghe bước vào sự tự do, phóng khoáng thông qua giai điệu, ca từ của từng bài hát và bằng cả chính giọng hát biến hóa bay bổng của Khánh Linh. Với Khánh Linh's Journey, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh tạo ra cuộc chơi đầy thú vị với phong cách nhạc phim đương đại của Hollywood và nhạc kịch Broadway. Album Khánh Linh's Journey mang tính thể nghiệm sâu sắc với chất lượng âm thanh và giọng hát không chê được, nhưng có thể sẽ khó phổ cập với số đông công chúng. Tuy nhiên, Khánh Linh vẫn tự tin chọn đi “ngược dòng” so với nhiều đồng nghiệp đang làm các sản phẩm nhẹ nhàng và dễ tiếp cận công chúng.

Một album khác cũng đáng ghi nhận là EP Sống sai của ban nhạc indie rock The Flob. Đây là ban nhạc xuất thân từ Sài Gòn, gồm 6 chàng trai trẻ tuổi, tràn đầy năng lượng, đam mê với âm nhạc. EP Sống sai gồm 7 ca khúc với 7 thể loại khác nhau có nội dung xuyên suốt kể về hành trình tìm lại bản thân trong vòng xoáy mệt nhoài của cuộc sống. The Flob chứng minh họ đang ngày càng trưởng thành trong âm nhạc thông qua một album khá chỉn chu về chất lượng. Có thể nói với album lần này, The Flob khẳng định thêm rằng họ chưa bao giờ ngừng tìm kiếm sự mới mẻ trong địa hạt rock và 7 ca khúc lần này như một đợt giong buồm đi tìm chất riêng của ban nhạc rock trẻ trung này.