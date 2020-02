Những bài hát ngọt ngào cho ngày Tình yêu

Ca sĩ Thu Minh sau thời gian dài chuẩn bị sẽ ra mắt MV Love you in silence vào 20 giờ ngày 14.2. Ca sĩ Quốc Thiên “đốn tim” fan qua MV Cám ơn mình đã yêu anh. Thiều Bảo Trang hóa thân thành một “nàng thơ” hát qua MV Đặt vào tay anh cả thế giới . Vy Oanh đầy ngọt ngào qua bài hát mới Yêu lại người hôm qua. Trong khi đó, Phạm Đình Thái Ngân (người lồng tiếng vai Ngạn và hát trong phim Mắt biếc) ra mắt MV Cần 1 ai đó. Anh đã sang tận Hàn Quốc để thực hiện những cảnh quay lãng mạn. Ca khúc chủ đề MV là bản ballad nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng man mác buồn do Thái Ngân sáng tác, phối nhạc mang chính tình cảm, nỗi lòng của anh. Các ca sĩ trẻ: Dương Edward, Hằng BingBoong, Lyly, Xesi, Quang Hùng MasterD, Andrea, Nhung Gumiho, Trâm Ngô... cũng vừa góp giọng trong MV 1402 yêu ai phải nói; ca sĩ Đức Quang giới thiệu MV Túy tương tư...