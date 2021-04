Những bộ phim hoạt hình Nhật Bản (anime) ‘đốn tim’ khán giả

5 Centimeters Per Seconds - 5cm/s (2007)

5 Centimeters Per Seconds – bộ phim anime kể về mối tình đầu đẹp đẽ nhưng dang dở của chàng trai Toono Takaki và cô nàng Shinohara Akari. Họ gặp nhau, yêu mến nhau ngay từ những năm tháng tiểu học.

5 Centimeters Per Seconds kể về mối tình đầu đẹp đẽ nhưng dang dở ẢNH: CGV

Thứ tình cảm trong sáng đó theo họ cho đến hết những năm trung học và trở thành một câu chuyện tình khắc cốt ghi tâm mãi về sau. Nhưng thời gian lặng lẽ trôi qua, khoảng cách địa lý khiến sợi dây duyên phận dần trở nên mỏng manh dễ đứt cho dù hai người cố níu giữ cảm xúc.

Your Name - Tên cậu là gì? (2016)

Your Name là câu chuyện hoán đổi cơ thể của Mitsuha - nữ sinh trung học sống ở một thị trấn nhỏ của vùng Itomori và Taki – nam sinh ở thủ đô Tokyo đầy sôi động. Mitsuha luôn chán chường với cuộc sống tẻ nhạt của mình và mơ ước được làm chàng trai sống tại thủ đô. Trong khi đó, Taki hằng đêm lại nhìn thấy mình trong hình hài cô gái vùng miền quê. Ước mơ của cả hai đã thành sự thật khi sao chổi nghìn năm xuất hiện trên trái đất và rồi cứ cách ngày họ lại hoán đổi cơ thể, trải nghiệm cuộc sống của người kia. Hai người xa lạ, không có điểm chung như hai sợi dây song song đan vào nhau tạo thành phép màu kỳ diệu. Và rồi trải qua những tháng ngày đó, họ dần nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương, người mà họ chưa từng một lần chạm mặt.

Your Name là câu chuyện hoán đổi cơ thể của Mitsuha - nữ sinh trung học sống ở một thị trấn nhỏ và Taki – nam sinh ở thủ đô Tokyo đầy sôi động ẢNH: CGV

Your Name là một tác phẩm anime hoàn hảo cả về nội dung lẫn hình thức khiến trái tim người xem không khỏi xao xuyến. Những khuôn hình trong phim anime này đẹp như mơ, mỗi một hạt mưa, cơn gió, một cánh hoa hay một vì sao đều được tô vẽ rất tỉ mỉ tạo nên những thước phim sống động, kỳ vĩ mà đong đầy cảm xúc.

A Silent Voice - Dáng hình thanh âm (2016)

Phim anime xoay quanh câu chuyện tình lãng mạn nhưng nhiều uẩn khúc của cặp đôi “bắt nạt” Shoya Ishida và “bị bắt nạt” Shouko Nishimiya. Thế nhưng ẩn sau những ký ức không mấy tốt đẹp và những diễn biến tâm lý phức tạp, câu chuyện về lứa tuổi học trò này vẫn về đúng với bản chất của nó: nhẹ nhàng, thuần khiết, chân thành.

Phim anime xoay quanh câu chuyện tình lãng mạn nhưng nhiều uẩn khúc của cặp đôi “bắt nạt” Shoya Ishida và “bị bắt nạt” Shouko Nishimiya ẢNH: CGV

A Silent Voice dẫn đưa khán giả thưởng thức một bữa tiệc thị giác sống động với hàng loạt khung cảnh đậm tính thẩm mỹ . Thật khó để không ngất ngây trước màu hồng huyền ảo của những tán hoa anh đào nở rộ, sắc xanh trong veo của bầu trời mùa hạ hay cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ. Thêm vào đó, nét vẽ trau chuốt và những giai điệu piano êm ái cũng góp phần làm nên không gian thơ mộng của A Silent Voice.

Weathering With You - Đứa con của thời tiết (2019)

Hai nhân vật chính là Hodaka và Hina sống từ nhỏ trên một hòn đảo. Cậu bé Hodaka đã quyết định ngưng học vào đầu cấp ba để lên Tokyo tìm việc làm . Tại đây, cậu gặp cô bé dễ thương tên Hina với khả năng “cầu nguyện” đặc biệt, biến những cơn mưa nặng nề thành một bầu trời trong xanh đầy nắng ấm. Chính ánh nắng ấm áp và chan hòa giữa thời tiết lạnh lẽo ngập nước của Tokyo đưa hai cảnh ngộ sát lại gần nhau, cùng bên nhau vượt qua những bi kịch để bảo vệ tình yêu chân thành của mình.

Hai nhân vật chính là Hodaka và Hina sống từ nhỏ trên một hòn đảo. ẢNH: CGV

Giống như 5 Centimeters Per Seconds và Your Name sử dụng những khung cảnh đẹp đến choáng ngợp cùng sự tỉ mỉ đến từng chi tiết, với phim anime Weathering With You, đạo diễn Shinkai Makoto tiếp tục đưa tình yêu đến gần với thực tại, chạm đến ngõ ngách tâm hồn mỗi con người và chắc hẳn là bài học về sự hy sinh, trưởng thành của những đứa trẻ.

Violet Evergarden: The Movie - Violet Evergarden: Hồi ức không quên (2020)

Là bộ phim cuối cùng cho loạt anime nổi tiếng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, Violet Evergarden: The Movie đánh dấu chặng kết cho hành trình học cách yêu thương của cô “búp bê ký ức” Violet Evergarden.

Violet Evergarden: The Movie - phim anime đánh dấu chặng kết cho hành trình học cách yêu thương của cô “búp bê ký ức” Violet Evergarden ẢNH: CGV

Lấy bối cảnh một lục địa giả tưởng mang phong cách châu Âu cận đại đang trong thời kỳ hồi phục kinh tế và hiện đại hóa sau chiến tranh, Violet Evergarden: The Movie xoay quanh một cô gái từng là chiến binh vô cảm khiến nhiều người khiếp sợ nay lui về làm công việc truyền tải tâm tư của người khác qua những lá thư, gọi là “búp bê ký ức”. Chiến tranh kết thúc đã nhiều năm, Violet Evergarden trở thành một búp bê dày dặn kinh nghiệm, ngôn từ của cô đã giúp nhiều người bày tỏ được tình cảm và chữa lành nhiều tâm hồn. Cuối cùng, Violet cũng hiểu được ý nghĩa của yêu thương nhưng người dạy cô biết yêu thương - Thiếu tá Gilbert - đã không còn bên cạnh nữa. Những tưởng phải mãi ôm ấp nỗi khắc khoải đó mà sống tiếp nhưng nhờ một lá thư lạ từ đảo xa, hy vọng về sự tồn tại của người cũ lại một lần nữa trỗi dậy.

Josee, The Tiger and The Fish - Josee: Khi nàng thơ yêu (2021)

Câu chuyện giữa chàng sinh viên năm cuối Tsuneo và cô nàng mộng mơ Josee bị tật ở đôi chân làm khán giả xúc động. Vì căn bệnh của mình, Josee phải ngồi xe lăn và sống nương tựa vào người bà của mình. Trong một lần tình cờ, Tsuneo gặp Josee và nhận lời bà của Josee để chăm sóc cho cô. Dần dần, cả hai cùng khám phá tình yêu với biển cả và chính Tsuneo là người đầu tiên giúp Josee hòa mình vào xã hội, khiến cô trở nên tự tin hơn. Tài năng vẽ tranh của cô cũng được nhiều người biết đến. Không lâu sau, hàng loạt biến cố trong cuộc sống bỗng dồn dập kéo đến, tưởng chừng như quật ngã cả Josee và Tsuneo. Nhưng ngay lúc tăm tối nhất, chính Josee đã vực dậy tinh thần cho Tsuneo cũng như anh đã làm với cô lúc trước.

Cảnh trong phim anime Josee, The Tiger and The Fish ẢNH: CGV

Josee, The Tiger and The Fish ra rạp tại Việt Nam từ ngày 9.4. Với nội dung nhẹ nhàng, trong sáng nhưng cũng không kém phần sâu sắc, bộ phim anime hứa hẹn mang đến cho khán giả một bữa tiệc thị giác ngập tràn cảm xúc.