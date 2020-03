Những bộ phim truyền hình Hàn Quốc từng gây sốt 10 năm trước

10 năm trước, Son Ye Jin cũng khiến người xem “điên đảo” với bộ phim hài lãng mạn Nàng ngốc và quân sư (Personal Taste) chiếu trên MBC từ tháng 3 - 5.2010. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên Lee Se In kể về chuyện tình giữa nhà thiết kế nội thất Park Kae In (Son Ye Jin) và kiến trúc sư Jean Jin Ho (Lee Min Ho). Tác phẩm khiến khán giả “dở khóc dở cười” bởi chi tiết Park Kae In luôn tưởng nhầm anh bạn cùng nhà họ Jean là người đồng tính

ẢNH: POSTER PHIM