Những bom tấn đáng trông đợi của 'vũ trụ điện ảnh' DC sau 'The Suicide Squad'

Wonder Woman 3 (chưa công bố ngày chiếu): Nữ đạo diễn Patty Jenkins tiếp tục trở lại chỉ đạo phần thứ 3 của thương hiệu nữ siêu anh hùng Wonder Woman. Minh tinh Gal Gadot tiếp tục quay trở lại đóng vai Wonder Woman và dự án này, theo nguồn tin của Variety là sẽ được chiếu tại rạp. Phần thứ 2 của thương hiệu này là Wonder Woman 1984 có doanh thu không khả quan tại phòng vé khi thu về chỉ 166,5 triệu USD toàn cầu, ở thị trường Bắc Mỹ là 46,5 triệu USD

Ảnh: Warner Bros.