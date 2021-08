Cha đẻ 'The Suicide Squad' và các đạo diễn nói gì về việc đưa các bom tấn chiếu trực tuyến?

Khi bom tấn mới nhất của "đại gia đình" phim siêu anh hùng DC là The Suicide Squad ra mắt, tạp chí Variety đã có bài phỏng vấn đạo diễn James Gunn, cung cấp cho khán giả một cái nhìn chân thực hơn về chân dung nhà làm phim này.

Trong bài phỏng vấn, James Gunn nói về quá trình sáng tạo The Suicide Squad và khi phóng viên đề cập đến vấn đề phim chiếu rạp và chiếu trực tuyến, ông tâm sự: "Tôi không quan tâm nhiều đến chuyện đó. Phim The Suicide Squad được làm ra đầu tiên là để chiếu tại rạp. Các bộ phim sẽ không kéo dài mãi khi chúng được chiếu tại rạp. Phim sẽ sống lâu hơn khi được phát theo kiểu truyền hình". Hiện tác phẩm The Suicide Squad của ông đang được chiếu tại thị trường Bắc Mỹ song song với nền tảng HBO Max.

Sau dự án này, nhà làm phim Mỹ sẽ thực hiện loạt phim chiếu trực tuyến Peacemaker cho nền tảng HBO Max. Series làm về nhân vật cùng tên trong The Suicide Squad do nam diễn viên John Cena đóng. James Gunn nói rõ hơn về việc tại sao ông lại không quan tâm nhiều đến phim chiếu rạp và trực tuyến: "Tôi nghĩ khi sáng tạo Peacemaker sẽ khiến bản thân vui hơn. Trên thực tế mà nói thì tôi khá hài lòng với phim truyền hình vì tôi có nhiều thời gian hơn để tập trung khắc họa nhân vật của mình, tôi không phải chịu áp lực phải chuyển cảnh liên tục như phim điện ảnh ".

Nữ diễn viên Margot Robbie đóng Harley Quinn trong phim The Suicide Squad Ảnh: Warner Bros.

Hiện tại, tổng doanh thu toàn cầu của bom tấn The Suicide Squad trên 18,8 triệu USD. Trong đó doanh thu của phim tại Bắc Mỹ là 12,2 triệu USD, bao gồm 4,1 triệu USD trong đêm chiếu sớm . Mặc dù doanh thu khá nhưng giới quan sát dự đoán 3 ngày cuối tuần tổng doanh thu của phim có thể không đạt 30 triệu USD. Trên trang Rotten Tomatoes, các nhà phê bình dành rất nhiều lời khen cho phim với mức chấm 92%, được chứng nhận "tươi".

Luồng ý kiến chỉ trích

Đạo diễn James Gunn cung cấp thêm một góc nhìn khác từ phía các nhà làm phim về việc phim chiếu tại rạp và phim chiếu trực tuyến khi ở thời điểm hiện tại, rất nhiều nền tảng ra đời. Hồi đầu năm nay, đạo diễn Martin Scorsese, người từng cho rằng phim Marvel không phải điện ảnh, viết tâm thư trên tạp chí Harper's rằng các nền tảng trực tuyến "làm giảm giá trị của điện ảnh". Nhà làm phim trứ danh này nói rõ hơn trong tâm thư của mình: "15 năm trước, thuật ngữ "nội dung" mà chúng ta nghe thấy chỉ khi người ta bàn về điện ảnh với tính trang nghiêm... Dần dà, thuật ngữ này được sử dụng nhiều bởi những người điều hành trong các công ty, hầu hết họ không hiểu gì về lịch sử nghệ thuật hay thậm chí tìm tòi về điều đó".

Ông viết tiếp: "Thuật ngữ "nội dung" được sử dụng cho tất cả hình ảnh chuyển động như một bộ phim của đạo diễn David Lean, một video về mèo, sự kiện Super Bowl, thương hiệu phim siêu anh hùng, phim truyền hình. Chúng đi liền với nhau, dĩ nhiên, không phải đề cập đến trải nghiệm tại rạp mà là xem tại nhà, trên các nền tảng trực tuyến..."

Phim The Irishman được chiếu trực tuyến Ảnh: Netflix

Tạp chí NME sau bài đăng của Martin Scorsese liền nhắc nhẹ về tác phẩm The Irishman (2019) của nhà làm phim này do Netflix phát hành. Dự án mới nhất của ông là Killers of the Flower Moon, hiện vẫn chưa rõ ngày chiếu cụ thể, do Paramount và nền tảng Apple TV+ (thuộc sở hữu của Apple) đồng phát hành trong tương lai.

Đạo diễn Denis Villeneuve, chỉ đạo bom tấn Dune (dự kiến chiếu tại rạp và trên HBO Max ngày 22.10), cũng có cái nhìn không thiện cảm về việc phim được chiếu trực tuyến. Warner Bros., hãng chịu trách nhiệm phát hành Dune tại rạp, đã quyết định đưa Dune lên HBO Max như nhiều phim khác trong kế hoạch đã công bố hồi năm 2020 . Khi hay tin, cha đẻ phim Arrival đã viết tâm thư trên tạp chí Variety rằng ông không đồng tình với hành động này của hãng vì ông quan tâm đến điện ảnh còn các hãng phim thì quan tâm đến lợi nhuận.

Đạo diễn Denis Villeneuve cho biết ông làm Dune là để chiếu tại rạp Ảnh: Warner Bros.

Ông nói về quyết định của Warner Bros.: "Không có tình yêu cho điện ảnh và cả khán giả ở đây. Tất cả chỉ vì sự sống còn của tập đoàn mà thôi". Ông lý giải: "Dịch vụ trực tuyến là khả thi và vô cùng tiềm năng đối với các bộ phim cũng như là phim truyền hình. Nhưng tôi muốn khán giả hiểu rằng, chỉ một mình nền tảng trực tuyến thôi là không đủ để chống đỡ nền công nghiệp điện ảnh như trước thời Covid-19 ". Nhà làm phim này còn xúc động cho rằng ông cùng đội ngũ sáng tạo đã "đổ mồ hôi, sôi nước mắt" để làm ra những thước phim đẹp nhất trong Dune, và tất cả là để phục vụ người xem tại rạp.