Những cặp đôi quyền lực từ màn ảnh tới hậu trường Hollywood

Vợ chồng Will Smith, vợ chồng “Iron Man” Robert Downey Jr. hay cặp đôi đạo diễn Christopher Nolan cùng vợ là nhà sản xuất Emma Thomas đã tạo nên những “đế chế” doanh thu tỉ USD của màn bạc thế giới

Robert Downey Jr. và Susan Downey

“Người Sắt” Robert Downey Jr. giờ đây là một trong những tài tử đắt giá nhất thế giới với thù lao lên tới 75 triệu USD cho mỗi bộ phim anh tham gia. Tuy nhiên, tài tử Avengers từng trải qua những năm tháng đen tối nhất trong cuộc đời khi nghiện ngập, sự nghiệp tuột dốc không phanh cùng vô số bê bối. Nhưng mối tình với nhà sản xuất Susan Levin kém anh 8 tuổi đã “cứu vớt” cuộc đời của Robert Downey Jr. Lần đầu tiên cả hai gặp gỡ là vào năm 2003, trên phim trường phim kinh dị Gothika – tác phẩm lớn đầu tiên của Robert từ khi ra tù vào năm 2000 do sử dụng chất kích thích.

Sau bộ phim, Robert cầu hôn Susan nhưng cô không nhận lời và yêu cầu anh phải cai nghiện nếu muốn tiếp tục hẹn hò. Trước mặt bạn gái, tài tử ném gói ma túy đem theo người xuống biển và đặt ra lời thề không động tới thêm lần nữa. Năm 2005, Susan kết hôn với Robert và đổi họ thành Downey. Từ khi về chung một nhà, cặp đôi này thăng hoa cả về sự nghiệp lẫn gia đình. Đến nay, cả hai đã có một con trai và một con gái.

Robert Downey Jr và Susan Downey Ảnh: CGV

Những dự án đình đám mà Susan Downey làm nhà sản xuất với Robert Downey Jr. đóng vai chính có thể kể đến như Kiss Kiss Bang Bang (2005), Due Date (2010), The Judge (2014), Dolittle (2020), bom tấn Marvel Iron Man 2 và đặc biệt là hai tập Sherlock Holmes. Không chỉ là một cặp đôi quyền lực của làng điện ảnh, Robert và Susan còn thành lập tổ chức Footprint Coalition với hy vọng áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào công tác cải thiện môi trường trên Trái đất.

John Krasinski và Emily Blunt

Chàng là tài tử người Mỹ còn nàng là minh tinh người Anh. Cả hai hẹn hò vào cuối năm 2008, khi nàng vừa mới chia tay danh ca Michael Buble. Lần đầu gặp gỡ tại một nhà hàng ở Los Angeles (Mỹ), John Krasinski sau này cho biết anh đã phải lòng Emily Blunt ngay từ giây phút ấy. Chưa đầy một năm sau khi hẹn hò, cả hai đính hôn và tới mùa hè năm 2010, cặp đôi minh tinh – tài tử chính thức về chung một nhà trong một đám cưới bí mật tổ chức ở Ý.

Trước và sau khi kết hôn, cả John Krasinski và Emily Blunt đều tham gia những dự án riêng, chưa từng đóng chung với nhau trong bộ phim nào. Năm 2018, hai năm sau khi sinh con gái thứ hai, đôi vợ chồng nổi tiếng này mới hợp tác chung trong bộ phim kinh dị A Quiet Place, với kinh phí hạn chế chỉ 21 triệu USD. Đây là tác phẩm đặc biệt của John Krasinski khi anh vừa là đạo diễn, biên kịch kiêm nam chính.

Vợ chồng John Krasinski và Emily Blunt cùng các con Ảnh: CGV

A Quiet Place bất ngờ đạt doanh thu lên tới 340,9 triệu USD và được coi là một trong những phim kinh dị hay nhất của năm 2018. Sự kết hợp giữa đôi vợ chồng này đã tạo nên thành công không tưởng, kéo theo phần 2 của A Quiet Place.

Will Smith và Jada Pinkett Smith

Không chỉ quyền lực vào hàng bậc nhất làng giải trí thế giới, Will Smith và Jada Pinkett Smith còn có cuộc hôn nhân gay cấn với bao tình huống bất ngờ, lâm ly xuyên suốt hơn 20 năm qua. Cả hai gặp nhau từ đầu thập niên 1990, khi Jada tới thử vai bạn gái của Will trong phim sitcom The Fresh Prince of Bel-Air nhưng không được vai vì bị chê “lùn”. Sau đó, Will đã có ấn tượng với Jada khi xem một phim truyền hình cô đóng nhưng thời điểm ấy, anh đã kết hôn với người vợ đầu là Sheree Zampino và có một con trai.

Ngôi sao Will Smith và vợ Jada Pinkett Smith Ảnh: CGV

Cặp đôi Will và Jada giữ quan hệ bạn bè nhiều năm cho tới khi tài tử ly hôn, cả hai nhận ra rằng mình phải thuộc về nhau. Chung sống hơn 20 năm, Will và Jada tạo nên một cặp đôi quyền lực nhưng cũng nhiều lần lục đục, thậm chí trong thời gian hôn nhân ở bờ vực, Jada đã ngoại tình. Nhưng sau tất cả, Will Smith và Jada Pinkett Smith vẫn vượt qua mọi khó khăn để gìn giữ hôn nhân, thường xuyên xuất hiện với hình ảnh hạnh phúc. Đến nay, Will Smith là diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất với thù lao lên tới 100 triệu USD cho một vai diễn. Trong khi đó, Jada cũng thể hiện tài năng không kém chồng khi vừa là diễn viên, biên kịch kiêm nhà sản xuất. Cả hai cũng đang cùng điều hành công ty sản xuất phim Overbrook Entertainment.

Life in a Year là dự án phim mới nhất mà cả Will Smith và Jada Pinkett Smith cùng đứng tên là “giám đốc sản xuất”.

Zack Snyder và Deborah Snyder

Là đạo diễn danh tiếng của nhà DC, Zack Snyder đã trải qua cuộc hôn nhân thất bại cùng nhiều mối quan hệ phức tạp trước khi tìm thấy “bến đỗ” vững chắc nơi nhà sản xuất Deborah Snyder. Cả hai gặp gỡ lần đầu vào năm 1996 nhưng phải 6 năm sau mới bắt đầu hẹn hò và làm đám cưới tại Manhattan, New York vào năm 2004.

Zack Snyder và Deborah Snyder - cặp đôi đứng đằng sau sản xuất bom tấn siêu anh hùng Man of Steel Ảnh: CGV

Zack Snyder có tới 8 người con, trong đó có hai con đẻ và hai con nuôi với người vợ đầu tiên, hai con với bạn gái cũ là Kirsten Elin. Khi kết hôn với nhà sản xuất Deborah Snyder và cùng nhau thực hiện bom tấn siêu anh hùng Man of Steel của DC vào năm 2013, Zack Snyder và Deborah Snyder đã nhận nuôi thêm hai người con nữa.

Deborah là người đứng sau tất cả những tác phẩm của Zack Snyder. Từ khi kết hôn, cả hai đã thành lập công ty sản xuất phim The Stone Quarry và gây tiếng vang với những bộ phim như 300, Watchmen, Man of Steel... Dự án mới nhất của cả hai là bộ phim đề tài zombie Army of the Dead dự kiến được phát hành trực tuyến vào thời gian tới.

Christopher Nolan và Emma Thomas

Nói về bộ đôi đạo diễn – nhà sản xuất phim quyền lực của Hollywood hiện nay, Christopher Nolan và Emma Thomas sẽ là hai cái tên được nhiều người nhớ đến đầu tiên. Christopher Nolan được coi là một đạo diễn xuất chúng của thế kỷ 21 với bất kỳ bộ phim mới nào ra mắt cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo hàng triệu người hâm mộ điện ảnh trên khắp thế giới. Nhưng đằng sau thành công ấy, người góp phần không nhỏ tạo nên “đế chế Nolan” chính là nhà sản xuất Emma Thomas.

Christopher gặp Emma lần đầu ở Đại học London khi anh mới 19 tuổi. Cả hai hẹn hò từ thuở sinh viên và kết hôn khi còn rất trẻ (chàng 27 và nàng 26). Emma Thomas làm sản xuất cho hầu như tất cả phim của chồng. Sau khi tác phẩm kinh phí thấp Memento vào năm 2000 tạo dựng tên tuổi cho Christopher Nolan, cả hai đã thành lập hãng phim riêng có tên Syncopy Inc. Bộ phim đầu tiên của công ty gia đình này chính là Batman Begins – tập đầu tiên trong bộ ba bom tấn The Dark Knight đã đi vào lịch sử điện ảnh thế giới

Bộ đôi đạo diễn - nhà sản xuất Christopher Nolan và Emma Thomas từng làm phim Batman Begins, tập đầu tiên trong bộ ba bom tấn The Dark Knight Ảnh: CGV

Sau hơn 20 năm chung sống, Christopher Nolan và Emma Thomas đã có 4 người con. Các bộ phim của hãng Syncopy Inc nổi bật như bộ ba The Dark Knight, Inception, Interstellar hay Dunkirk đem về tổng doanh thu lên tới hơn 5,2 tỉ USD. Năm 2015, tạp chí Time đưa Christopher Nolan vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới.

Hiện tại, bom tấn Tenet sắp ra rạp là bộ phim thứ 11 của Christopher Nolan và Emma Thomas, với ý tưởng thực hiện được nam đạo diễn nhen nhóm từ cách đây 20 năm. Mọi thông tin về nội dung tác phẩm này đều được giữ kín, khiến người hâm mộ càng trở nên tò mò và háo hức hơn.

Khán giả khắp thế giới đang trông đợi ngày bom tấn Tenet của vợ chồng đạo diễn - nhà sản xuất Christopher Nolan và Emma Thomas ra rạp Ảnh: CGV

Đặc biệt, một tuần trước khi Tenet chính thức khởi chiếu tại Việt Nam (28.8), khán giả một lần nữa được thưởng thức lại bộ phim huyền thoại Inception - một trong những siêu phẩm điện ảnh vĩ đại thập kỷ này do cặp đôi Christopher Nolan và Emma Thomas giữ vai trò đạo diễn và sản xuất trên màn ảnh rộng.