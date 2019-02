Những chương trình truyền hình... kém duyên

Trong chương trình Come out - Bước ra ánh sáng, câu chuyện của những người chuyển giới được khai thác đến tận cùng. Ngay cả bộ phận sinh dục, quan hệ của người đồng giới ra sao cũng được khai thác tỉ mỉ. MC nam của chương trình cứ luôn hỏi người chơi quá nhiều về chuyện giường chiếu, rồi cho thí sinh hôn môi say đắm trước máy quay, khiến không ít phụ huynh khó chịu. Chương trình Just love dành cho cộng đồng LGBT gần đây cứ luôn kể về chuyện quan hệ tình dục làm nhiều người xem phát ngượng.