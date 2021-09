Những chuyện hậu cung vua Thành Thái và Khải Định: Cây cầu mang tên vua

Sau chiếc cầu mang tên mình, Toàn quyền Paul Doumer cho xây tiếp cầu Trường Tiền ở Huế. Cầu dài 402 m, do hai hãng thầu Schneider et Cie và Letellier et Cie khởi công vào tháng 5.1899 và hoàn thành vào tháng 12.1900. Cầu có tên ban đầu là cầu Thành Thái, sau đổi tên là Trường Tiền. Đây là một trong những cây cầu đã ghi đậm dấu ấn trong nền văn học nghệ thuật Việt Nam thế kỷ 20 - 21. Tại miền Nam, cũng dưới thời Paul Doumer, cầu Bình Lợi dài 276 m kết hợp đường bộ và đường sắt, do hãng thầu Levallois Perret thực hiện và hoàn thành vào tháng 1.1902, chỉ một tháng trước khi Paul Doumer rời khỏi Việt Nam.