Những điều thú vị tại Quả cầu vàng 2020

Sau lần ra mắt đầu tiên tại Liên hoan phim Cannes mùa thu năm ngoái, Bong Joon Ho cùng Parasite đã tạo ra tiếng vang lớn, gây nên những đợt sóng bàn luận sôi nổi. Bằng chứng cho độ thu hút của tác phẩm này là tất cả những cuộc trò chuyện liên quan đến bộ phim trong mùa giải thưởng. Mới đây, Parasite chính thức trở thành bộ phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc tại Quả cầu vàng 2020. Khi “cha đẻ” của tác phẩm, Bong Joon Ho lên nhận giải, ông đã không giấu nổi niềm vui sướng của mình, đồng thời gửi đến công chúng yêu điện ảnh một thông điệp tuyệt vời về việc khám phá và đánh giá cao những bộ phim không sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính.

Parasite tiếp tục ẵm thêm giải thưởng danh giá tại Quả cầu vàng 2020. Ảnh: Variety

“Khi bạn vượt qua rào cản phụ đề, bạn sẽ thấy có rất nhiều bộ phim tuyệt vời. Việc được đề cử cùng với các nhà làm phim tài năng quốc tế là một vinh dự lớn lao đối với tôi. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng tôi đều có một điểm chung. Đó là chỉ sử dụng một thứ ngôn ngữ để kể chuyện là điện ảnh”, Bong Joon Ho phấn khích chia sẻ.





Nữ diễn viên gốc Á đầu tiên giành giải diễn xuất mảng điện ảnh của Quả cầu vàng

Bên cạnh việc Parasite chinh phục thêm giải thưởng quốc tế lớn, thông tin Awkwafina giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại phim hài / ca vũ nhạc với The Farewell cũng khiến công chúng bất ngờ. Bộ phim xoay quanh đám cưới chạy của một gia đình gốc Hoa khi biết tin người bà sắp qua đời.

Nữ diễn viên đã hài hước chia sẻ về chiến thắng này trên sân khấu: “Điều này thật tuyệt, cảm ơn tất cả các bạn. Nếu tôi rơi vào thời điểm khó khăn, tôi có thể bán chiếc cúp này”. Sau đó, cô gửi lời cảm ơn gia đình, ê kip làm phim và đạo diễn Lulu Wang: “Mọi người đã cho tôi cơ hội này, cơ hội quan trọng trong cuộc đời của tôi”.

Với chiến thắng này, Awkwafina đi vào lịch sử khi là nữ diễn viên gốc Á đầu tiên giành giải diễn xuất mảng điện ảnh của Quả cầu vàng. Năm ngoái, Constance Wu với Crazy Rich Asians (2018) nhận đề cử tương tự, nhưng chịu thất bại trước Olivia Colman của The Favorite (2018).

Trong khi đó, Brad Pitt thắng giải Nam diễn viên phụ xuất sắc với Once Upon a Time in Hollywood. Tài tử đảm nhận vai diễn người đóng thế kiêm bạn thân lâu năm của diễn viên sắp hết thời Rick Dalton (Leonardo DiCaprio). Brad Pitt là người thứ 6 trong lịch sử có hai lần thắng giải Nam diễn viên phụ xuất sắc của Quả cầu vàng, nhưng lại lập kỷ lục về khoảng cách thời gian lâu nhất: 24 năm. Trước đó, anh nhận giải thưởng tương tự vào năm 1996 với bộ phim Twelve Monkeys (1995).

Brad Pitt hóm hỉnh cho biết anh không dẫn theo mẹ bên cạnh vì sợ báo chí hiểu nhầm là người yêu Ảnh: Variety

Trên sân khấu, Brad Pitt cũng buông lời hài hước, trêu chọc bạn diễn Leonardo DiCaprio khi phát biểu nhận giải thưởng Quả cầu vàng: "Nếu là tôi, tôi đã chia sẻ tấm bè cho anh", hàm ý muốn nhắc tới đoạn kết của bộ phim nổi tiếng Titanic.