Những lần bản đồ ‘đường lưỡi bò’ xuất hiện gây bức xúc trong phim Trung Quốc chiếu tại Việt Nam

Hồi tháng 7, bộ phim trực tuyến Pine Gap cũng có các hình ảnh sai trái về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam khi hình ảnh bản đồ có "đường lưỡi bò" phi pháp trên biển Đông đã xuất hiện tại phút 12 của tập 2, và phút 52 của tập 3 bộ phim. Ngay lập tức, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin - Truyền thông) đã có văn bản yêu cầu Netflix gỡ bỏ bộ phim này. Trước đó bộ phim Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta (Put Your Head On My Shoulder) chiếu vào tháng 7.2020 và bộ phim Bà Ngoại trưởng (Madam Secretary) vào tháng 8.2020 của Netflix cũng có cảnh vi phạm chủ quyền của Việt Nam và đã bị cơ quan chức năng Việt Nam yêu cầu gỡ bỏ các phim vi phạm.