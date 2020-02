Những món ăn lấy cảm hứng từ phim nhận đề cử Oscar 2020

Lễ trao giải Oscar lần thứ 92 của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ diễn ra ngày 9.2 (giờ địa phương) ở TP Los Angeles (Mỹ). Đây là lần thứ hai liên tiếp lễ trao giải Oscar không có người dẫn chương trình xuyên suốt. Dưới đây là những món ăn “điểm mặt đặt tên” cho các đề cử theo trang delish.com:

‘1917’: Sandwich thịt nguội và phô mai

Bộ phim chiến tranh 1917 có bối cảnh Thế chiến I xoay quanh hai nhân vật chính là các hạ sĩ Anh đóng quân tại miền bắc nước Pháp: Lance Corporal Blake (Dean-Charles Chapman) và Lance Corporal Schofield (George MacKay). Cả hai được giao một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, đó chính là truyền thông tin giải cứu đồng đội không lọt vào bẫy quân thù.

Ngay những thước phim đầu tiên, anh lính Lance Corporal Thomas Blake phàn nàn chuyện anh ta đói hoa cả mắt và được đồng đội “cứu” bằng mẩu sandwich thịt nguội, phô mai. Khi nhắc đến bộ phim 1917, trang delish.com nghĩ ngay đến món này vì chắc hẳn khán giả cần no bụng để “cày” hết bộ phim. 1917 nhận được 10 đề cử trong mùa giải Oscar 2020.

Blake được “cứu đói” bằng mẩu sandwich thịt nguội trong phim 1917 - ứng viên sáng giá Oscar 2020 Ảnh: delish.com Nhân vật Jimmy Hoffa - chủ tịch nghiệp đoàn Teamsters – có một tình yêu với kem Ảnh: delish.com

The Irishman: Kem

Bất cứ ai yêu thích các bộ phim xã hội đen của Mỹ đều khó có thể làm lơ trước The Irishman - tác phẩm của đạo diễn Martin Scorsese và ngôi sao Robert De Niro. The Irishman lấy bối cảnh quãng thời gian nhiều biến động trong thập niên 1960-1970 tại Mỹ. Là cựu binh trở về từ chiến trường Ý sau Thế chiến thứ hai, Frank Sheeran (Robert De Niro) chỉ có thể kiếm sống bằng cách rong ruổi trên chiếc xe tải chuyên chở đồ đông lạnh ở thành phố công nghiệp đông đúc Philadelphia.

Gã kiếm thêm bằng cách tuồn đồ cho các băng nhóm mafia, song rốt cuộc bị bắt quả tang và phải ra hầu tòa với án tù gần như không thể tránh khỏi. Người xem sẽ nhận thấy tình yêu kem của Jimmy Hoffa (Al Pacino) – chủ tịch nghiệp đoàn Teamsters – trong phim. The Irishman có mặt trong 9 hạng mục đề cử mùa giải Oscar năm nay.

Judy: Trứng khuấy

Tác phẩm của đạo diễn Rupert Goold là bộ phim tiểu sử về huyền thoại Hollywood trong những năm tháng về chiều. Đó là giai đoạn Judy Garland (Renée Zellweger) vừa phải vật lộn với chứng nghiện rượu và chất kích thích, vừa phải chắt bóp từng đồng trên sàn diễn để trang trải nợ nần, hầu mong giành quyền nuôi con từ tay người chồng cũ.

Xem Renée Zellweger (nhận đề cử Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất) hóa thân thành Judy Garland thực sự ngoạn mục. Trong phim có cảnh Judy đầy tâm trạng, ăn tối cùng hai người hâm mộ tại nhà của họ với món trứng khuấy.

Trang delish.com ấn tượng với cảnh Judy dùng món trứng khuấy Ảnh: delish.com Trong phim Knives Out, hình tượng nhân vật y tá Marta Cabrera gắn với đĩa đậu sốt nhừ và thịt xông khói Ảnh: delish.com

Knives Out: Thịt xông khói và đậu sốt nhừ

Knives Out (tựa Việt: Kẻ đâm lén) là bộ phim trinh thám kịch tính và thú vị. Mở đầu bằng cái chết của tiểu thuyết gia trinh thám Harlan Thrombey (Christopher Plummer), xác của ông được tìm thấy tại nhà riêng sau sinh nhật thứ 85. Thám tử Benoit Blanc (Daniel Craig) tò mò về vụ việc và quyết định bí mật tham gia điều tra vụ án này. Trong phim Ana de Armas thủ vai Marta Cabrera, nữ y tá có mối quan hệ thân thiết với tiểu thuyết gia Harlan Thrombey.

Hugh Ransom Thrombey, người cháu trai yêu thích của nạn nhân (Chris Evans), thường lấp đầy dạ dày của y tá Marta Cabrera với đĩa đậu sốt nhừ và thịt xông khói to tướng. Bộ phim nhận được một đề cử Oscar 2020. Theo trang Cinema Blend, Knives Out vừa được xác nhận có phần 2. Thông tin về ngày khởi quay và dàn diễn viên vẫn chưa được tiết lộ, nhưng phần 2 có thể ra rạp vào cuối năm 2021 hoặc đầu 2022. Knives Out nhận đề cử Oscar Kịch bản gốc xuất sắc nhất.

Khi thất vọng não nề, nhân vật Nicole lấy thực đơn và gọi món salad Hy Lạp Ảnh: delish.com

Marriage Story: Salad Hy Lạp

Đây là câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ đằng sau cuộc ly hôn, một tuyệt phẩm của đạo diễn Noah Baumbach cùng phần diễn xuất đỉnh cao của bộ đôi Adam Driver (đóng vai đạo diễn trẻ Charlie Barber) - Scarlett Johansson (thủ vai Nicole, người vợ, đồng thời là nàng thơ trên sân khấu của nhân vật Charlie Barber).

Bộ phim xâu chuỗi những câu chuyện đẹp đẽ khi các nhân vật dành cho nhau yêu thương và sự quan tâm, cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Khi thất vọng não nề, Nicole lấy thực đơn và gọi món salad Hy Lạp. Marriage Story nhận được 6 đề cử Oscar năm nay.