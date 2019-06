Những nghệ sĩ Việt từng qua nhiều lần đò

Năm 1994, khi mới 19 tuổi Chiến Thắng đã chia tay người vợ đầu tiên. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với người vợ đầu, Chiến Thắng nên duyên cùng chị Thanh Tám là bạn học cùng cấp 3. Cây hài đất Bắc cũng nhiều lần nhắc tới vợ hai trong các bài trả lời phỏng vấn với thái độ yêu thương, trân trọng. Tuy nhiên, đến năm 2015, anh ly hôn Thanh Tám với lý do “không hợp nhau”. Sau 20 năm chung sống, “tài sản chung” lớn nhất của nam diễn viên Nói xấu người yêu và bà xã là cô con gái có tên Thảo My. Dù rất quyến luyến con gái, nhưng Chiến Thắng chấp nhận để Thảo My sống cùng mẹ ở Vĩnh Phúc vì bé còn quá nhỏ.