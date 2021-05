Những nhan sắc nóng bỏng nhiều khả năng đăng quang Miss Universe

Đại diện Việt Nam - Hoa hậu Khánh Vân được chuyên gia của Sash Factor - chuyên trang từ Philippnes - bình chọn vào danh sách các mỹ nhân nhiều khả năng giành vương miện Miss Universe. Ba gương mặt triển vọng nhất theo Sash Factor đánh giá lần lượt gồm Việt Nam, Colombia, Puerto Rico.

Dưới đây là những thí sinh có vẻ đẹp nóng bỏng và nổi trội, nhiều khả năng sẽ được nhận vương miện từ tay đương kim Hoa hậu Hoàn vũ thế giới Zozi Tunzi (28 tuổi) đến từ Nam Phi.

Nguyễn Trần Khánh Vân (Việt Nam)

Khánh Vân (26 tuổi, cao 1,75 m) sinh tại TP.HCM, là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Cô tốt nghiệp khoa diễn viên tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 - Khánh Vân Ảnh: Miss Universe

Khánh Vân suýt là nạn nhân của nạn xâm hại tình dục và muốn dùng tiếng nói của mình để đấu tranh, bảo vệ trẻ em, phụ nữ. Cô đã tham gia một số chuyến cứu hộ khắp Việt Nam và tham dự các cuộc trải nghiệm, hội thảo với sinh viên để nâng cao kiến thức về cách bảo vệ bản thân.

Laura Olascuaga (Colombia)

Là một nhà báo, nhận bằng cử nhân về báo chí phát thanh truyền hình tại Đại học del Norte ở Barranquilla, Laura Olascuaga (25 tuổi, cao 1,8 m) hiện làm việc trong bộ phận truyền thông của chính phủ ở bang Bolivar nhằm hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương.

Hoa hậu Hoàn vũ Colombia 2020 - Olascuaga Ảnh: Miss Universe

Từng sống trong một khu vực bị chiến tranh tàn phá, đối mặt với đói nghèo ở đất nước của mình và trải qua đại dịch Covid-19, Laura Olascuaga nhận ra tầm quan trọng của việc thu thập kiến thức, đồng thời tin rằng đó là giải pháp cho nhiều cuộc xung đột trên thế giới. Olascuaga là đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Colombia 2020.

Amandine Petit (Pháp)

Cô đăng quang Hoa hậu Pháp vào tháng 12.2020. Amandine Petit (24 tuổi, cao 1,75m) sinh tại Caen, vùng Normandie nước Pháp, đang học thạc sĩ chuyên ngành Quản lý cơ sở và Nghiên cứu cấu trúc địa chất.

Hoa hậu Pháp 2020 - Amandine Petit Ảnh: Miss Universe

Cô phát biểu trên đài phát thanh hằng tuần để vận động, lan tỏa sự tích cực, quyên góp cho Hiệp hội Les Bonnes Fées dành cho những phụ nữ kém may mắn. Amandine Petit cũng thường đến Viện Pasteur, hỗ trợ nghiên cứu y tế cho các bệnh khác nhau, bao gồm cả bệnh Alzheimer.

Viivi Altonen (Phần Lan)

Viivi Altonen (24 tuổi) là giáo viên kiêm người mẫu, đến từ Tampere, Phần Lan. Cô đang học Đại học ngành tâm lý xã hội và nhân chủng học. Viivi Altonen từng đến hơn 30 quốc gia và sống ở Mozambique, Ấn Độ, Thụy Sĩ và Phần Lan.

Hoa hậu Phần Lan 2020 - Viivi Altonen Ảnh: Miss Universe

Nhờ những chuyến đi này, giờ đây cô nói thành thạo tiếng Anh (ngoài tiếng mẹ đẻ là tiếng Phần Lan), tiếng Thụy Điển và tiếng Đức. Altonen đoạt giải Hoa hậu Phần Lan 2020.

Adline Castelino (Ấn Độ)

Sinh ra và lớn lên ở Kuwait, sau đó chuyển đến Mumbai (Ấn Độ) năm 15 tuổi, Adline Castelino hiện là người mẫu hàng đầu của Ấn Độ, xuất hiện trên các sàn diễn, trang bìa tạp chí, truyền hình.

Adline Castelino hiện là người mẫu hàng đầu của Ấn Độ Ảnh: Miss Universe

Adline Castelino (22 tuổi, cao 1,68 m) lấy bằng quản trị kinh doanh từ trường Cao đẳng Wilson. Cô đăng quang Hoa hậu Diva Hoàn vũ 2020.

Viviana Vizzini (Ý)

Cô xuất thân từ Sicily (Ý) và theo học ngành khoa học truyền thông và tiếp thị. Sau khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Ý 2020, cô cam kết tìm cách cải thiện cuộc sống của phụ nữ trên khắp thế giới. Vizzini làm đại sứ cho Hội Chữ thập đỏ Ý và hỗ trợ tổ chức Casa Penelope, nơi nương tựa cho những phụ nữ cần nhà ở an toàn.

Hoa hậu Hoàn vũ Ý 2020 - Viviana Vizzini Ảnh: Miss Universe

Viviana Vizzini (27 tuổi) chuyển từ Sicily sang sống ở London (Anh) sau đó đến Tây Ban Nha. Cuối cùng, Viviana đến Milan (Ý) để theo đuổi sự nghiệp thời trang. Cô là người mẫu catwalk từ năm 2009.

Alina Luz Akselrad (Argentina)

Miss Universe Argentina 2020 luôn nỗ lực hết mình để giúp phụ nữ xây dựng sự tự tin và coi hoạt động từ thiện là một phong cách sống. Akselrad có chứng chỉ về thuyết phục và chăm sóc trẻ em của Đại học Harvard. Gần đây cô đã xuất bản cuốn sách của riêng mình cung cấp hướng dẫn và trao quyền cho phụ nữ trẻ.

Akselrad có chứng chỉ về thuyết phục và chăm sóc trẻ em của Đại học Harvard Ảnh: Miss Universe

Cô còn là tình nguyện viên trong các tổ chức khác nhau chống suy dinh dưỡng ở trẻ em và có chiến dịch vận động của riêng mình - Embrace Your Power - nhằm mục đích cải thiện sự tự tin của phụ nữ từ thời thơ ấu, vì cô từng bị bắt nạt khi còn là một đứa trẻ.

Daniela Nicolas (Chile)

Đại diện Chile - Daniela Nicolas Ảnh: Miss Universe

Cô là nữ diễn viên, nghệ sĩ trang điểm chuyên nghiệp, sinh viên khoa báo chí và ngôn ngữ. Nicolas từng làm việc trên các kênh truyền hình quốc gia như Kênh 13, TVN, Chilevision và các đài truyền hình quốc tế như ESPN, FOX Sports.

Rabiya Mateo (Philippines)

Tốt nghiệp vật lý trị liệu và bắt đầu giảng dạy ở tuổi 21, Rabiya Mateo (25 tuổi, cao 1,7 m) hiện là đại sứ giáo dục của Philippines và làm việc với Bộ Giáo dục trong các dự án như Tháng đọc sách quốc gia và Trung tâm Học tập AHA.

Rabiya Mateo hiện là đại sứ giáo dục của Philippines Ảnh: Miss Universe

Vì niềm đam mê giáo dục, cô đã bắt đầu dự án của riêng mình mang tên Feed Me and I Read You - một chương trình giúp đỡ những trẻ em kém may mắn sống gần bãi rác của thành phố Iloilo bằng cách cung cấp thức ăn và các buổi đọc sách. Cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2020.

Bianca Lorena Tirsin (Romania)

Bianca Lorena Tirsin (22 tuổi, cao 1,76 m) đang là sinh viên ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Aurel Vlaicu ở thành phố Arad (Romania). Cô là người kinh doanh đa ngành nghề và quản lý cửa hàng trực tuyến của riêng mình về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe răng miệng.

Hoa hậu Hoàn vũ Romania 2020 - Bianca Lorena Tirsin Ảnh: Miss Universe

Cô giành được giải thưởng thường niên “Tình nguyện viên của năm” vào năm 2017. Nhiệm vụ chính của cô trong tổ chức này là phục vụ tại các bệnh viện, tổ chức nhiều sự kiện khác nhau cho trẻ em mắc hội chứng Down và gây quỹ cho các khu vực nghèo khó trong nước. Tirsin hiện là Hoa hậu Hoàn vũ Romania 2020.

Alina Sanko (Nga)

Alina Sanko (22 tuổi, cao 1,74 m) sinh ra tại Azov, hiện đang sống và làm việc ở thủ đô Moscow. Cô tốt nghiệp đại học loại xuất sắc với bằng kiến trúc và thiết kế. Cô đang lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Tổng hợp Moscow.

Alina Sanko từng đại diện Nga thi Hoa hậu Thế giới 2019 và vào top 12 Ảnh: Miss Universe

Alina Sanko đăng quang Hoa hậu Nga 2019, đại diện Nga tại Hoa hậu Thế giới 2019 và vào top 12. Cô cũng đại diện cho Nga tranh tài tại cuộc thi Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) năm nay tại bang Florida, Mỹ.