Những nhân vật bị ghét nhất của ‘Thế giới hôn nhân’

Lee Joon Young có tâm lý khó hiểu nhất trong The World of the Married. Vì nhiều khán giả không thể tìm được lý do mà cậu bé liên tục có thái độ phớt lờ, chống đối mẹ Ji Sun Woo dù bà chẳng làm gì sai. Trong khi đó, cậu lại về phía bố Lee Tae Oh chỉ bởi “bố hiểu mình hơn mẹ”. Không ít người hâm mộ đang mong Ji Sun Woo chuyển quyền nuôi cậu cho chồng cũ Lee Tae Oh để “rảnh nợ”

ẢNH: CẮT TỪ PHIM