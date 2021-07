Những phim quái vật chiến đấu mãn nhãn từ năm 2020 đến nay

Love and Monsters Tác phẩm Love and Monsters (Tình yêu và Quái vật) của đạo diễn Michael Matthews, có nam diễn viên Dylan O'Brien đóng chính (anh từng xuất hiện trong loạt phim Maze Runner - Giải mã mê cung), kể về tương lai khi con người bị các quái vật khổng lồ ăn thịt. Chúng vốn là những động vật nhỏ bé xung quanh con người, nhưng trong sự kiện phá hủy một hành tinh sắp va vào trái đất , những chất thải hóa học còn lại đã khiến chúng bị đột biến và đạt kích thước khổng lồ. Bộ phim được lòng các cây bút phê bình phim khi được chấm 93% trên Rotten Tomatoes, 89% người xem đại chúng yêu mến. Phần nghe - nhìn trong phim chăm chút tỉ mỉ, đặc biệt là khâu tạo hình các quái vật vô cùng sống động. Tại lễ trao giải Oscar 2021 , phim nhận đề cử Kỹ xảo xuất sắc nhưng không thắng.

The Tomorrow War

Bộ phim The Tomorrow War (Cuộc chiến tương lai) của đạo diễn Chris McKay, có tài tử Chris Pratt đóng chính, pha trộn thể loại khoa học viễn tưởng với du hành thời gian, hành động ly kỳ. Lấy bối cảnh viễn tưởng lúc loài người sắp tận diệt khi bị một loài quái vật khát máu tàn sát, con người ở tương lai đã xuyên thời gian về quá khứ trước khi sự kiện đẫm máu xảy ra và yêu cầu người đủ năng lực cùng họ du hành để giết quái vật.

Tài tử Chris Pratt trong phim Cuộc chiến tương lai Ảnh: Amazon Prime Video

Phim có những đoạn chiến đấu mãn nhãn, với những ai yêu mến tài tử Chris Pratt và lối diễn xuất của anh trong loạt phim Jurassic World (Thế giới khủng long) hay Guardians of the Galaxy (Vệ binh dải ngân hà) thì The Tomorrow War là phim khó lòng bỏ qua. Các cảnh chiến đấu hầu như chiếm xuyên suốt thời lượng phim, do đó, dù được lồng vào thể loại du hành thời gian nhưng phim vẫn dễ hiểu. Ban đầu, phim được hãng Paramount Pictures lên kế hoạch chiếu rạp nhưng do ảnh hưởng của dịch nên phim được hãng Amazon mua lại quyền phát hành và phát trên Amazon Prime Video từ ngày 2.7.

Godzilla vs. Kong

Ra rạp hồi cuối tháng 3 năm nay, bom tấn Godzilla vs. Kong (Godzilla đại chiến Kong) của đạo diễn Adam Wingard "mê hoặc" khán giả bằng những màn chiến đấu dữ dội giữa hai quái vật khổng lồ là Godzilla và Kong cũng như đưa lên màn ảnh những hình ảnh kỳ vĩ về quê nhà của Kong là Trái đất rỗng . Đây là phần phim thứ 4 trong "vũ trụ quái vật" (MonsterVerse) của hãng Legendary Entertainment và Warner Bros.

Một cảnh chiến đấu trong bom tấn Godzilla vs. Kong Ảnh: Warner Bros.

Trong dự án này, các nhà làm phim giới thiệu đến khán giả phiên bản Mechagodzilla. Sự xuất hiện của robot khổng lồ giúp cho nhịp điệu của nửa thời lượng còn lại của phim được duy trì khi Godzilla phải tiếp tục chiến đấu long trời lở đất với kẻ thù.

Phim được lòng các nhà phê bình, được chấm 76% trên Rotten Tomatoes và nhận được chứng nhận "tươi". Đồng thời, phim cũng thu lời tốt tại phòng vé mùa dịch khi có tổng doanh thu toàn cầu trên 459 triệu USD. Ngoài Bắc Mỹ, phim thu về tổng cộng trên 358,9 triệu USD, đặc biệt là thị trường Trung Quốc khi doanh thu tại nơi này đạt 188,7 triệu USD, vượt Bắc Mỹ trên 88 triệu USD.

Monster Hunter

Là dự án chuyển thể từ series game cùng tên của hãng Capcom, phim Monster Hunter ( Thợ săn quái vật ) của đạo diễn Paul W. S. Anderson, cha đẻ của thương hiệu phim Resident Evil, đủ sức thỏa mãn nhiều khán giả khi xuyên suốt thời lượng phim là những cảnh chiến đấu kịch liệt giữa con người và quái vật.

Tạo hình quái vật trong phim Thợ săn quái vật Ảnh: Sony/Toho

Phim có nữ diễn viên Milla Jovovich, nam diễn viên Thái Lan Tony Jaa đóng chính. Họ hóa thân thành những nhân vật cùng tồn tại và chiến đấu với quái vật trong thế giới giả tưởng. Tạo hình quái vật trong phim đẹp mắt nhờ kỹ xảo máy tính. Nếu khán giả không quá chú tâm vào cốt truyện, cần một tác phẩm để giải khuây thì Monster Hunter là một lựa chọn khá thích hợp.