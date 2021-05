'A Quiet Place 2' đối đầu 'Cruella': Phép thử kịch tính mùa phim hè 2021

Những số liệu mới nhất mà các trang Deadline, Hollywood Reporter... cập nhật về doanh thu của phim A Quiet Place 2 (tựa Việt: Vùng đất câm lặng 2) tại Bắc Mỹ cho thấy tác phẩm hiện thu về hơn 19,3 triệu USD trong hai ngày 27.5 và 28.5 (riêng suất chiếu sớm trong ngày 27.5 thu về 4,8 triệu USD). Giới quan sát phòng vé dự đoán, trong 3 ngày xuất xưởng đầu tiên, phim sẽ thu về trên 47,5 triệu USD và có thể tăng lên mốc trên 57,4 triệu USD sau 4 ngày chiếu. Đạo diễn phim và các nhà sản xuất kỳ vọng phim sẽ đạt trên 60 triệu USD trong 3 ngày đầu xuất xưởng nếu tình hình khả quan hơn.

Thành công của Fast & Furious 9 ngoài thị trường Bắc Mỹ Mùa phim hè 2021 không thể bỏ qua bom tấn Fast & Furious 9 của đạo diễn Justin Lin. Theo các số liệu thống kê từ trang Box Office Mojo, doanh thu của phim ở các thị trường Trung Quốc , Hàn Quốc, Nga và một số thị trường Trung Đông là trên 163 triệu USD khi được chiếu trong các ngày 19.5, 20.5 và 21.5; chỉ riêng thị trường Trung Quốc đã đóng góp trên 136 triệu USD. Đến ngày 25.6, phim mới chính thức công chiếu ở Bắc Mỹ. Phim Fast & Furious 9 là một trong những "cú khai hỏa" đầu tiên của mùa phim hè 2021 Ảnh: Universal

Mùa phim hè sôi động

Doanh thu khả quan của 2 phim A Quiet Place 2 và Cruella giữa mùa dịch bệnh đang hoành hành các rạp chiếu Mỹ cho thấy mùa phim hè năm nay không ảm đạm. Với những gì mà Vùng đất câm lặng 2 làm được, Hollywood Reporter nhận định đây là "kỳ tích" giúp cho phòng vé thoát khỏi tình trạng "đóng băng" 15 tháng liên tục do đại dịch Covid-19 . Đây là tín hiệu khả quan không chỉ với riêng hãng Paramount mà còn cho cả Hollywood. Ngoài Hollywood Reporter, Variety ngày 29.5 cũng nhận xét rằng thành công của Vùng đất câm lặng 2, Cruella tại phòng vé đã đánh thức hoạt động chiếu phim trở lại.

Phim Cruella được chiếu trên Disney+ cùng ngày ra rạp là ngày 28.5. Tác phẩm này "nối gót" các phim khác như Mulan, Raya and the Last Dragon và sắp tới có Black Widow (dự kiến chiếu ngày 9.7). Ngoài ra còn có phim hoạt hình Luca dự kiến chiếu ngày 18.6 chỉ trên Disney+ để phục vụ khán giả trong mùa dịch.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phim Luca chỉ được chiếu trên Disney+ trong hè này Ảnh: Disney

Trong thông báo phát đi mới đây của các chuỗi rạp chiếu phim lớn ở Bắc Mỹ như AMC, Cinemark và Regal, những khán giả đã tiêm vaccine đầy đủ thì không cần phải đeo khẩu trang khi đến rạp xem phim. Nhưng các chuỗi rạp này cũng lưu ý nếu như chính quyền có yêu cầu tất cả người dân phải đeo khẩu trang thì khán giả ra vào rạp phải tuân thủ như nhau.

Ngoài các bom tấn chiếu rạp, mùa phim hè năm nay còn có nhiều dự án hấp dẫn của các đại gia trực tuyến chiêu đãi khán giả. HBO Max thì có The Conjuring: The Devil Made Me Do It dự kiến chiếu 4.6; bom tấn The Suicide Squad dự kiến chiếu 6.8... Trong khi đó, dự kiến đến tháng 7, kho phim trực tuyến của Paramount+ sẽ tăng lên 2.500 phim; nền tảng Hulu thì có mùa thứ 4 của series Những người tùy nữ dự kiến chiếu 14.6...