Minh tinh Emma Stone dự ra mắt bom tấn 'Cruella' sau khi sinh con

Các nguồn tin phương Tây nhận xét, buổi ra mắt phim Cruella (Craig Gillespie đạo diễn, dựa trên di sản hoạt hình Một trăm linh một chú chó đốm của Disney và quyển tiểu thuyết The Hundred and One Dalmatians của nhà văn Dodie Smith) ở thành phố Los Angeles, bang California là một trong những sự kiện thảm đỏ hiếm hoi giữa mùa dịch tại xứ cờ hoa. Quy mô của buổi ra mắt được thu gọn nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19