'Loki', 'She-Hulk' và loạt phim truyền hình đáng xem của Disney+

Phim Marvel , một nhánh trong số đó, không chỉ cung cấp cho Disney+ những bộ phim điện ảnh được khán giả yêu mến mà cả những dự án phim truyền hình (tuy vừa phát triển những năm nay) khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Ngoài WandaVision và The Falcon and the Winter Soldier, một dự án về phù thủy đỏ do Elizabeth Olsen đóng, khai thác những nỗi đau của nhân vật này thì series còn lại khai thác chuyện ai sẽ xứng đáng là Captain America kế nhiệm tài tử Chris Evans giải nghệ sau phim Avengers: Endgame (2019).