Marvel công bố tên chính thức của 'Captain Marvel 2', 'Black Panther 2'

Đoạn clip như giúp khán giả ôn lại những kỷ niệm về "vũ trụ điện ảnh Marvel" trên màn ảnh: đó là lúc họ chứng kiến nhiều siêu anh hùng mình yêu thích trước thời của Thanos , và đó cũng là lúc mà mọi người có dịp ngồi với nhau để xem cảnh Captain America (Chris Evans đóng) lần đầu tiên cầm búa thần của Thor để hất văng Thanos trong bom tấn Avengers: Endgame (2019). Trọng tâm đoạn clip là giới thiệu các tình tiết mới của các dự án điện ảnh thuộc giai đoạn 4.

"Khai màn" cho giai đoạn mới sẽ là bom tấn Black Widow dự kiến chiếu vào ngày 9.7 năm nay, đánh dấu đã hơn một năm trôi qua kể từ khi bom tấn Spider-Man : Far From Home được chiếu tại rạp. Nối gót phim về Góa phụ đen là bom tấn Shang Chi and the Legend of the Ten Rings , dự kiến chiếu ngày 3.9, đã trình làng trailer cho khán giả dễ hình dung những diễn biến chính.

Tiêu đề chính thức của Captain Marvel 2 là The Marvels Ảnh: Disney/Marvel

Bom tấn Captain Marvel 2 có tên chính thức là The Marvels, phim dự kiến chiếu ngày 11.11.2022. Tên phim hé lộ rất nhiều điều trong chuyến hành trình sắp tới. Cụ thể, minh tinh Brie Larson tiếp tục vào vai nữ siêu anh hùng Carol Danvers/Captain Marvel bên cạnh hai nhân vật khác là Ms. Marvel/Kamala Khan do Iman Vellani đóng và Monica Rambeau do Teyonah Parris đóng.

Thân thế của hai nhân vật Ms. Marvel và Monica Rambeau hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ. Cuối năm nay, series phim truyền hình Ms. Marvel được trình làng khán giả trên Disney+, sẽ mang đến cho người xem cái nhìn cận cảnh về nhân vật của nữ diễn viên Iman Vellani. Bom tấn Captain Marvel là một trong những phim ăn khách năm 2019, có tổng doanh thu toàn cầu trên 1,12 tỉ USD.

Bộ phim Black Panther 2 hiện đang được sản xuất, có tựa đề chính thức là Black Panther: Wakanda Forever, dự kiến xuất xưởng ngày 8.7.2022, nội dung phim vẫn chưa được hé lộ. Vai chính trong phần đầu do tài tử quá cố Chadwick Boseman đóng.

Nữ đạo diễn Chloé Zhao bên tượng vàng Oscar hôm 25.4 tại Mỹ Ảnh: Reuters

Bộ phim The Eternals, kể về một chủng loài siêu đẳng trên trái đất, do nữ đạo diễn Trung Quốc từng đoạt giải Oscar Chloé Zhao chỉ đạo cũng đã tung những hình ảnh chớp nhoáng đầu tiên thông qua clip. Phim dự kiến xuất xưởng ngày 5.11.2021. Dự án quy tụ dàn diễn viên như Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani...

Đó là những cái tên đáng chú ý mà hãng Marvel vừa hé lộ. Tạp chí Variety cho biết, từ đây đến năm 2023, hãng Marvel nhắm đến sản xuất nhiều phim bom tấn hứa hẹn "gây bão" phòng vé toàn cầu. Bên cạnh những phim trên, những tác phẩm còn lại trong MCU cũng đáng chú ý gian tới là Ant-Man and the Wasp: Quantumania dự kiến xuất xưởng ngày 17.2.2023 và Guardians of the Galaxy Vol. 3 dự kiến xuất xưởng ngày 5.5.2023.