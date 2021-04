Nữ đạo diễn châu Á đầu tiên đoạt Oscar với câu chuyện về nước Mỹ

8 phim tranh giải xa lạ với khán giả

Một cuộc khảo sát với 1.500 khán giả tại Mỹ do Công ty nghiên cứu Guts+Data của Hollywood thực hiện cho thấy phần lớn họ không biết về bộ phim nào trong số 8 bộ phim được đề cử giải Oscar hạng mục Phim hay nhất năm nay. Chỉ 18% nghe nói về Mank - phim đen trắng được phát hành giới hạn tại rạp vào tháng 11.2020 trước khi chuyển sang phát trực tuyến. Judas and the Black Messiah công chiếu tại các rạp và trên HBO Max cùng lúc vào tháng 2.2021, được 46% người trả lời biết đến - mức độ nhận biết cao nhất trong số 8 phim. Greg Durkin, người sáng lập kiêm CEO của Guts+Data, nhìn nhận tỷ lệ nhận biết đối với 8 phim tranh giải là thấp nhất trong lịch sử Oscar.

Việc Judas and the Black Messiah nhận được nhiều sự chú ý hơn trong số 8 phim tranh giải không phải là điều quá ngạc nhiên. Đây là phim duy nhất của Hollywood có tiếp thị và phân phối ra rạp nhưng chỉ thu về hơn 6 triệu USD tiền vé, trong khi chi phí sản xuất đến 26 triệu USD. Nomadland (do Disney, Fox Searchlight sản xuất) ra rạp tháng 2.2021 chỉ thu được 1,1 triệu USD và hiện phát trực tuyến trên Hulu. Promising Young Woman, Minari và The Father chỉ đạt doanh thu trên toàn cầu lần lượt 11,5 triệu, 11 triệu và 5,5 triệu USD khi chiếu rạp.