Chloé Zhao và 'Nomadland' thắng giải cao nhất do Hiệp hội Đạo diễn Mỹ bình chọn

Trong bài phát biểu nhận giải khiêm tốn, Chloé Zhao không nói về bản thân hay "đứa con tinh thần" Nomadland . Nhà làm phim từ Trung Quốc gửi lời cảm ơn những đạo diễn khác cũng góp mặt trong danh sách đề cử giải thưởng vì cô đã học được nhiều điều từ họ. Chloé Zhao khen ngợi nhà làm phim Aaron Sorkin - tác giả The Trial of the Chicago 7 là "nhà thơ", khẳng định loạt tác phẩm mà đạo diễn phim Mank - David Fincher mang đến đều thuộc "đẳng cấp bậc thầy", đồng thời tiết lộ mình rất cảm động khi xem Minari của đạo diễn gốc Hàn Lee Isaac Chung...