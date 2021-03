Quả cầu vàng dành cho Chloé Zhao là lời đáp trả nạn phân biệt chủng tộc

Với giải Quả cầu vàng quan trọng được trao cho Nomadland – bộ phim điện ảnh hay nhất, thể loại chính kịch do Chloé Zhao chỉ đạo, nữ đạo diễn Trung Quốc 39 tuổi đang thăng hoa trong sự nghiệp.

Nữ đạo diễn gốc Á đầu tiên đoạt Quả cầu vàng

Theo trang Deadline, Chloé Zhao không chỉ là nữ đạo diễn châu Á đầu tiên chiến thắng Quả cầu vàng mà còn là nữ đạo diễn đầu tiên và nhà sản xuất nữ châu Á đầu tiên có bộ phim của mình giành chiến thắng ở hạng mục Phim hay nhất. Cô là người phụ nữ thứ hai chiến thắng giải Quả cầu vàng hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất sau Barbra Streisand với phim Yentl năm 1984.

Chloé Zhao ngồi nhà khi nhận giải Quả cầu vàng 2021 ẢNH: NBC

Phát biểu từ nhà sau lễ trao giải, cô trả lời câu hỏi của phóng viên về sự gia tăng bạo lực gần đây đối với người gốc Á ở Mỹ. “Tôi nghĩ rằng rất nhiều người đã và đang làm những công việc đáng kinh ngạc trong cộng đồng để nâng cao nhận thức. Đó là lòng nhân ái. Tất cả chúng ta cần phải học, cần phải từ bi với chính bản thân mình thêm chút nữa”, cô nói.

Tình trạng bạo lực tại Mỹ liên quan đến việc tấn công những người gốc Á, đặc biệt là người cao tuổi đang gia tăng trong thời gian qua. Hành vi phạm tội đa số đều nhắm vào cộng đồng người gốc Á đang sinh sống ở Mỹ, nhất là người Mỹ gốc Hoa. “Bạo lực có động cơ liên quan đến chủng tộc và các vụ việc khác chống lại người Mỹ gốc Á đã đến mức đáng báo động trên toàn nước Mỹ kể từ khi bùng phát dịch Covid-19. Người Mỹ gốc Hoa và những người Mỹ gốc Á khác, bao gồm Hàn Quốc , Nhật Bản, Việt Nam, Philippines, Myanmar… là đối tượng của nạn phân biệt chủng tộc, bài ngoại”, báo cáo đặc biệt của Liên Hiệp Quốc ghi nhận vào tháng 8.2020.

Diễn viên Frances McDormand và nữ đạo diễn Chloé Zhao (phải) trên phim trường khi quay Nomadland ẢNH: PEOPLE

Nữ đạo diễn Chloé Zhao cho rằng chúng ta phải cố gắng nhiều hơn để hiểu nhau và tưởng tượng đặt mình vào vị trí người khác để giải quyết những vấn đề này. “Đôi khi tôi cảm thấy nhiều người ẩn giấu sự căm ghét và tôi nghĩ rằng sự thấu hiểu, cố gắng nhìn thế giới từ góc độ của người khác là cách duy nhất để chúng ta có thể tồn tại”.

Chloé Zhao cũng bày tỏ sự tôn vinh đối với tài năng và sự cống hiến của nữ diễn viên chính Frances McDormand – người góp phần làm nên thành công của Nomadland. “Fran thực sự sống vì nghệ thuật . Việc chị ấy trở thành một trong những nữ diễn viên xuất sắc nhất trong thời đại của chúng ta không chỉ là tài năng mà còn là con người của chị ấy”, nữ đạo diễn nhận định.

Dự án Nomadland của Chloé Zhao ra đời từ cuộc gặp gỡ định mệnh với nữ diễn viên Frances McDormand, người muốn gặp Chloé Zhao sau khi xem phim The Rider do cô đạo diễn. Theo một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ Vulture, McDormand đã mua bản quyền cuốn sách Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century của nhà văn Jessica Bruder và Zhao tình cờ viết một câu chuyện tương tự của chính cô vào thời điểm đó. Cả hai quyết định hợp lực để giải quyết câu chuyện của Fern (do McDormand thủ vai), một phụ nữ quyết định sống như dân du mục thời hiện đại sau khi cô bị thất nghiệp ở thị trấn Empire, bang Nevada vào năm 2011.

Chloé Zhao đang chỉ đạo phim ẢNH: PEOPLE

Cây bút David Rooney đã viết trên tờ The Hollywood Reporter: “Nomadland là bộ phim không hề lên gân bù lại tâm lý phân tầng của nhân vật chính được tường thuật một cách khéo léo, không rối rắm thay vì xây dựng một câu chuyện theo mô tuýp thường thấy. Những tác động tích lũy qua nhiều cuộc gặp gỡ trong suốt cuộc hành trình tưởng như lặng lẽ, tưởng như vụn vặt cộng thêm khoảnh khắc trầm tư đơn độc đã vẽ nên một bức chân dung độc đáo về sự tồn tại của một người phụ nữ giữa nước Mỹ ở thế kỷ 21”.