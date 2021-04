'Soi' trailer bom tấn 'Shang-Chi': Kẻ thù của Shang-Chi thực sự là ai?

Sau bom tấn Raya and the Last Dragon (Pixar sản xuất, Disney phát hành) thể hiện sự quan tâm của Disney đối với văn hóa Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung, bom tấn Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (gọi tắt là Shang-Chi) của đạo diễn Destin Daniel Cretton tiếp tục khai thác chủ đề châu Á qua lăng kính của các nhà làm phim Mỹ.