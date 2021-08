Những tác phẩm Hollywood tôn vinh văn hóa châu Á

Bom tấn Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings do nhà làm phim Destin Daniel Cretton chỉ đạo được trông đợi vì các trang tin nước ngoài nhấn mạnh đây là câu chuyện gốc của hãng Marvel, tức chưa có các phần phim tiền truyện hay phần tiếp theo như các dự án khác nằm trong "vũ trụ điện ảnh " Marvel (MCU).

Trong Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, nam diễn viên Lưu Tư Mộ (Simu Liu) vào vai Shang-Chi, một siêu anh hùng tinh thông võ thuật Trung Hoa, chạy trốn khỏi di sản của cha là ác nhân Văn Vũ/The Mandarin do tài tử Lương Triều Vỹ đóng. Bên cạnh hai ngôi sao này, phim còn quy tụ dàn diễn viên châu Á/gốc Á như Dương Tử Quỳnh, Trần Pháp Lai, Awkwafina...

Phim được chuyển thể từ nhân vật cùng tên trong truyện tranh Marvel Comics. Theo những bài đánh giá sớm trên trang Rotten Tomatoes, phim có nhiều yếu tố châu Á, tuy vậy vẫn chiêu đãi người xem bằng những pha hành động mãn nhãn và đồ họa ấn tượng. Phim hiện được chấm 91% trên Rotten Tomatoes, được đa số nhà phê bình điện ảnh khen ngợi về hình thức lẫn nội dung.

Bom tấn Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings là một trong những dự án mới nhất của Hollywood làm về văn hóa châu Á. Trước đó Hollywood cũng từng có những tác phẩm tương tự khi bày ra những yếu tố Đông - Tây trong phim ảnh với những điểm nhìn khác nhau, từ đó cùng khán giả đối thoại về những vấn đề tưởng cũ nhưng chưa bao giờ cũ. Dưới đây là những tác phẩm nổi bật: