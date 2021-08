Bom tấn 'Shang-Chi' nhận mưa lời khen về cho 'vũ trụ điện ảnh' Marvel

Dự án Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings (gọi tắt là Shang-Chi) chuyển thể từ truyện tranh Marvel Comics về siêu anh hùng Shang-Chi, thông thạo võ thuật Trung Hoa, xuất hiện lần đầu trong truyện tranh vào năm 1973. Trong phim, nhân vật Shang-Chi có cha là Văn Vũ/The Mandarin do tài tử Lương Triều Vỹ hóa thân, được huấn luyện khắc nghiệt từ nhỏ để trở thành sát thủ, thế nhưng sau đó anh tìm cách né tránh cha mình.