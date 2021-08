Nhà sản xuất lý giải gì về tình tiết thú vị của series 'What If...?'

Với những khán giả yêu mến "vũ trụ điện ảnh" Marvel (MCU) thì series hoạt hình đầu tiên của hãng và đồng thời là loạt phim truyền hình thứ 4 của Marvel là What If...? (tạm dịch: Sẽ ra sao nếu...?) rất đáng thưởng thức. Dự án gồm 9 tập ở mùa đầu, do nhà làm phim Bryan Andrews chỉ đạo, được chuyển thể từ loạt truyện cùng tên của Marvel Comics ra mắt cuối thập niên 1970.

Trong phim, các sự kiện chính yếu của MCU trước đây mà khán giả đã xem được sáng tạo khác đi vì số phận các nhân vật ở dòng thời gian mới rất khác. Lần đầu tiên, nhân vật The Watcher (tạm dịch: Người quan sát) lộ diện. Đây là nhân vật dẫn chuyện của cả phim khi nhân vật này quan sát dòng thời gian đa vũ trụ, theo dõi tất cả diễn biến bên trong các dòng thời gian và không can thiệp vào những nhân vật trong các câu chuyện. The Watcher xuất hiện trong truyện tranh Marvel Comics từ đầu thập niên 1960, trước khi các sự kiện trong series truyện What If...? diễn ra.

Mặc dù đã phát sóng đến tập thứ 2 nhưng các chi tiết thú vị của series, bao gồm sự xuất hiện của The Watcher, hứa hẹn nhiều sự bất ngờ hơn nữa trong thời gian tới. Cần nhắc lại, ở loạt phim truyền hình trước đó là Loki, khán giả đã được hãng Marvel giới thiệu về đa vũ trụ, dòng thời gian thiêng liêng, đồng thời cũng cho biết rằng nếu có bất kỳ sự tác động nào lên dòng thời gian thiêng liêng cũng có khả năng gây ra các phân nhánh (tức "nexus"), từ đó gây xáo trộn vũ trụ, thậm chí dẫn tới những mối đe dọa khủng khiếp. Lý thuyết này gợi mở và dẫn lối người xem vào What If...? dễ dàng hơn dù Marvel cần có thêm nhiều dự án để làm sáng tỏ về thuyết đa vũ trụ và những diễn biến bên trong.

Chân dung nhân vật The Watcher trong phim Ảnh: Disney+

Các khái niệm như đa vũ trụ, sự phân nhánh dòng thời gian... đã được đề cập trong series truyền hình Loki Ảnh: Disney+

Trong phim, khán giả được chứng kiến những phiên bản khác nhau của các siêu anh hùng, như Peggy Carter trở thành Captain America hay nhân vật T'Challa bị bắt cóc và sau này trở thành Star-Lord, thậm chí Thanos trong phim cũng dễ mến hơn và không có tham vọng búng tay "quét sạch" một nửa nhân loại như các phần phim điện ảnh

Phong cách hoạt hình của phim cũng là một điểm cộng lớn của dự án. Phim như mang tính tri ân tạo hình các nghệ sĩ trong các phần phim điện ảnh, đơn cử như nhân vật Thanos (Josh Brolin đóng) vẫn được sáng tạo rất giống trong phim điện ảnh. Nhưng điểm nổi bật hơn cả nằm ở việc nhóm họa sĩ thiết kế đã chọn khắc họa nhân vật theo phong cách "cel shading", trong đó "shading" là đổ bóng cho nhân vật trong quá trình vẽ, nói nôm na là tạo cho nhân vật sự sống động như trong không gian 3 chiều, từ đó thu hút thị giác của khán giả hơn. Ban đầu, ý tưởng của ê-kíp là sáng tạo phim theo phong cách hoạt hình 2D, nhưng cuối cùng đã thực hiện theo phong cách 3D nhưng vẫn đảm bảo được tính hoạt họa trong đó.

Các nhân vật được khắc họa theo phong cách đổ bóng để nổi bật hơn trên màn ảnh Ảnh: Disney+

Lý giải về việc chuyển thể loạt truyện What If...? lên màn ảnh nhỏ dù biết nó khác rất nhiều với những trải nghiệm trước đây của khán giả, Brad Winderbaum, một trong những nhà sản xuất của dự án, chia sẻ trên trang Polygon (chuyên đăng tải các bài viết, tin tức về game, phim, chuyện hậu trường) ngày 18.8 : "Không có luật lệ chung nào cả. Làm thế nào mà các tình huống mới có thể thử thách các nhân vật, thay đổi họ và cho ta thấy những khía cạnh khác của họ? Đó là yếu tố lớn nhất được cân nhắc để phát triển dự án này. Nói chung, có rất nhiều câu chuyện để kể và đó là một trong những cách để kể".