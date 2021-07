Vì sao phim hoạt hình 'Encanto' của Disney đáng để trông đợi?

Thời gian gần đây, hãng Disney có hai hướng đi khá rõ ở mảng hoạt hình: các phim do hãng sản xuất thì mang tính chất thần tiên, cổ tích, khai thác sự đa dạng về màu da, văn hóa ; còn phim của hãng Pixar (do Disney sở hữu) chủ yếu làm về thế giới của con trẻ, không mang hơi hướm cổ tích như thế. Trong số các phim hoạt hình chuẩn bị ra mắt thời gian tới của Disney có dự án Encanto của các đạo diễn Byron Howard (từng chỉ đạo Tangled - 2010 và Zootopia - 2016), Jared Bush (hợp tác chỉ đạo Zootopia và Moana - 2016) là đáng trông đợi.

Với những hình ảnh đã được tung ra đó, dễ thấy Encanto mang hơi hướm thần tiên và đặc biệt hơn là câu chuyện tập trung vào nhân vật nữ. Trước đó, khán giả từng thưởng thức các tác phẩm hoạt hình có trọng tâm là nhân vật nữ như Moana, Zootopia, Raya and the Last Dragon và sắp tới có Turning Red . Nằm trong dòng chảy chung với nhiều phim giàu chất nữ tính khác của Disney, Encanto hứa hẹn sẽ đưa lên màn ảnh sự kiên cường, quả cảm, dám dấn thân của phụ nữ nói chung và Mirabel là một hình mẫu cho điều đó.