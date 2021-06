Phim hoạt hình mới nhất của Pixar ra rạp năm 2022 trong trạng thái 'bình thường mới'

Dự án Turning Red kể về cô gái Mei Lee có khả năng hóa thành gấu đỏ khi phấn khích. Nữ đạo diễn Domee Shi là nhà làm phim từng tạo nên tác phẩm Bao cho Pixar (2018), phim thắng giải Oscar Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất. Bao đã trở thành bệ phóng để nhà làm phim nữ này chạm tay đến dự án phim hoạt hình dài Turning Red.

Insider nhận định phim Turning Red ra mắt năm 2022 là sự cố gắng của Pixar trong việc đưa khán giả tiếp cận dự án của hãng theo cách truyền thống như trước khi dịch bùng phát nhưng nguồn tin cũng nói rõ, hãng vẫn luôn đặt sự an toàn của cộng đồng trên tất cả. Nhiều phim của xưởng ra đời từ khi dịch bùng phát phải chịu số phận long đong.

Phim Onward (2020) của đạo diễn Dan Scanlon, Soul (2020, đoạt giải Oscar Phim hoạt hình xuất sắc nhất) của nhà làm phim Pete Docter không được chiếu rạp trong thời gian dài mà phải chiếu trực tuyến trên Disney+ do ảnh hưởng của Covid-19 . Còn phim gần đây nhất, Mùa hè của Luca cũng chịu tình cảnh tương tự khi chỉ được chiếu duy nhất tại một rạp ở bang California (Mỹ) và sẽ chiếu trực tuyến.

Ngày 7.7 tới, series Monsters at Work sẽ ra mắt khán giả trên Disney+

Vậy nối tiếp Turning Red, Pixar đã tiếp tục chuẩn bị gì cho mùa phim hè năm 2022? Sau Turning Red, hãng sẽ ra mắt phim Lightyear của đạo diễn Angus MacLane vào ngày 17.6.2022, một năm tròn tính từ thời điểm này. Dự án Lightyear là một phần mở rộng thế giới phim của thương hiệu hoạt hình đình đám cũng của Pixar là Toy Story (Câu chuyện đồ chơi). Gần hơn, cũng trên Disney+, từ ngày 7.7 tới series phim truyền hình Monsters at Work sẽ được phát sóng. Đây là series ăn theo thế giới phim Monsters, Inc. và nội dung câu chuyện nối liền với phần phim ra đời cách nay 20 năm là Monsters, Inc. (Công ty quái vật) của đạo diễn Pete Docter.