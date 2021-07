Series về thần lừa lọc Loki chính thức sản xuất phần 2 phát trên Disney+

Dòng thời gian trong loạt phim Loki , qua mùa đầu tiên (phát sóng trên Disney+ từ ngày 9.6), vẫn còn rất nhiều điều chờ đợi khán giả khám phá. Trong tập cuối cùng của dự án này vừa được phát sóng, Disney xác nhận loạt phim này sẽ có mùa 2 thời gian tới khi dòng chữ "Loki will return in season 2" (Loki sẽ trở lại với mùa 2) xuất hiện trong những giây phút cuối của phim. Thông tin về dàn diễn viên cũng như ngày chiếu chưa được công bố cụ thể.

Mùa đầu tiên có các diễn viên Tom Hiddleston , Sophia Di Martino, Owen Wilson... đóng. Trong mùa một, thần lừa lọc Loki (Tom Hiddleston) vì ăn cắp khối Tesseract và trốn chạy khiến cho dòng thời gian bị đe dọa, lúc này Tổ chức Phương sai Thời gian (TVA) đã truy bắt và yêu cầu vị thần này sửa chữa sai lầm hoặc bị xóa sổ. Tại TVA, Loki bắt gặp một biến thể khác của mình là Sylvie (Sophia Di Martino), kẻ luôn muốn đánh sập TVA bằng mọi giá và bất đất dĩ, cả hai đã bắt tay với nhau. Phim được lòng các nhà phê bình, được chấm 92% trên Rotten Tomatoes.

Dòng chữ hứa hẹn mùa 2 của series được sản xuất xuất hiện trong tập cuối cùng của Loki Ảnh: Disney+

Nhiều nguồn tin cho rằng, series Loki vừa kết thúc dẫn lối đến phim điện ảnh Dr. Strange in the Multiverse of Madness của nhà làm phim Sam Raimi, dự kiến xuất xưởng ngày 25.3.2022. Theo tạp chí Hollywood Reporter, thần lừa lọc Loki được kỳ vọng sẽ xuất hiện trong phim Dr. Strange in the Multiverse of Madness.

Loki là series truyền hình siêu anh hùng thứ 3 của hãng Marvel được phát trên nền tảng Disney+, sau WandaVision và The Falcon and the Winter Soldier. Cả 2 loạt phim này vừa nhận lần lượt 23 đề cử và 5 đề cử tại giải thưởng truyền hình Emmy của Mỹ. Nhưng Loki là series đầu tiên xác nhận có mùa 2, trong khi WandaVision và The Falcon and the Winter Soldier vẫn chưa có thông tin cụ thể. Thế nhưng theo Variety, The Falcon and the Winter Soldier lại mở ra con đường khác cho phần phim Captain America mới.