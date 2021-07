Những phim chuyển thể đình đám đáng trông đợi từ các tiểu thuyết lớn

Không thể bỏ qua dự án chuyển thể đang được chờ đợi thời gian trở lại đây: House of the Dragon (tạm dịch: Gia tộc loài rồng) của nhà đài HBO. Loạt phim này đã công bố những hình ảnh đầu tiên hồi đầu tháng 5 vừa qua. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết Fire & Blood của nhà văn George R. R. Martin, cha đẻ bộ truyện sử thi đình đám A Song of Ice and Fire. Loạt phim House of the Dragon là tiền truyện của series Game of Thrones (Trò chơi vương quyền, chiếu trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2019). House of the Dragon kể về những diễn biến bên trong gia tộc của loài rồng là nhà Targaryen.