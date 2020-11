Top 10 tiểu thuyết hay nhất năm 2020 do Time bình chọn

Đứng ở vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng của tạp chí Time là tác phẩm The Mirror & The Light (tạm dịch: Gương và ánh sáng). Đây là phần cuối cùng nằm trong bộ ba tiểu thuyết lịch sử do tác giả người Anh Hilary Mantel chấp bút, trở thành cuốn sách bán chạy hàng đầu ở Mỹ và Anh. Câu chuyện viết về Thomas Cromwell - vị cố vấn của Vua Henry VIII và một giai đoạn nổi tiếng trong lịch sử Vương quốc Anh. Tờ Time giới thiệu, nhân vật Cromwell mà nhà văn phác họa là nhân vật dành cho mọi lứa tuổi, với bề ngoài trông thô kệch nhưng nội tâm “sắc bén như một chiếc rìu”.

Những cái tên còn lại xuất hiện trong danh sách 10 tiểu thuyết hay nhất năm 2020 đều được đánh giá là ít nhiều gây ấn tượng. Đơn cử như vị trí thứ tư thuộc về A Children’s Bible (tạm dịch: Kinh thánh dành cho trẻ em) của Lydia Millet, từng lọt vào vòng chung kết giải thưởng Pulitzer và giải thưởng Sách Quốc gia. Vị trí từ thứ 5 đến 10 lần lượt là Homeland Elegies (Ayad Akhtar), I Hold a Wolf by the Ears (Laura van den Berg's), A Burning (Megha Majumdar), Deacon King Kong (James McBride), Where the Wild Ladies Are (Aoko Matsuda), Breasts and Eggs (Mieko Kawakami).

Với danh sách trên, tạp chí Time tin rằng độc giả có thể tìm kiếm những trải nghiệm vui sướng và hấp dẫn, những hình mẫu về sự đồng cảm và đức tính kiên cường vượt qua thử thách, giúp tinh thần được xoa dịu.