Series 'The Lord of the Rings' là loạt phim truyền hình đắt nhất lịch sử

Ông Stuart Nash, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế và Du lịch New Zealand, xác nhận với truyền thông loạt phim truyền hình Chúa tể những chiếc nhẫn được đầu tư kinh phí lên đến 650 triệu USD New Zealand. Đồng thời vị chính khách này cũng nhấn mạnh: "Đây sẽ là loạt phim đắt đỏ nhất lịch sử màn ảnh nhỏ từng được làm ra".

Trước đó, tổng kinh phí thực hiện các mùa phim được ước tính rơi vào khoảng 500 triệu USD, cộng với 250 triệu USD tiền bản quyền mà Amazon phải chi trả từ loạt di sản của cố nhà văn J. R. R. Tolkien . Với số tiền 465 triệu USD kinh phí như hiện tại, series The Lord of the Rings, nếu chia trung bình cho từng tập phim trong mùa đầu tiên, là cao hơn hẳn nhiều series khác như Game of Thrones của HBO hay The Mandalorian của Disney+ với kinh phí khoảng 15 triệu USD mỗi tập. Hiện loạt phim chưa công bố ngày công chiếu cụ thể.