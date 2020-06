'Chúa tể những chiếc nhẫn' bản truyền hình tuyển diễn viên có hình thù kỳ dị

Theo thông tin từ báo The Guardian ngày 24.6 (giờ Anh), BGT - công ty môi giới việc làm cho các nghệ sĩ có trụ sở tại thành phố Auckland (New Zealand), đăng tin trên Facebook tìm diễn viên đóng trong loạt phim truyền hình Chúa tể những chiếc nhẫn (tựa Anh: The Lord of the Rings) của hãng Amazon . Đáng chú ý, công ty này đưa ra những "tiêu chuẩn" để các nghệ sĩ quốc tịch New Zealand có thể ứng tuyển là có vẻ ngoài trông "đáng sợ", "tay chân dài khẳng khiu", "mặt nhiều sẹo", "mắt to", "gương mặt xương xẩu"...