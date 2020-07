'Chúa tể những chiếc nhẫn' bản truyền hình khởi quay lại từ tháng 8

Kể từ tháng 8 tới, đoàn làm phim Chúa tể những chiếc nhẫn (The lord of the rings) bản truyền hình của hãng Amazon sẽ được quay trở lại ở phim trường New Zealand khi họ được phép nhập cảnh vào quốc gia này, theo Deadline. Bên cạnh Chúa tể những chiếc nhẫn, nhiều dự án phim ảnh khác cũng được cấp phép vào biên giới New Zealand như Cowboy Bebop, Sweet tooth của Netflix...

Theo tiết lộ từ Deadline, có trên 200 thành viên đoàn làm phim của những dự án này được nhập cảnh vào New Zealand và họ phải tuân thủ nghiêm ngặt việc tự cách ly trước khi quay trở lại phim trường trong 6 tháng tới. Trước đó, đoàn làm phim Avatar của đạo diễn James Cameron cũng đã hạ cánh tại quốc gia này và tự cách ly đủ số ngày quy định mới có thể tiếp tục thực hiện công việc dang dở vì ảnh hưởng của Covid-19

Series Chúa tể những chiếc nhẫn (chiếu trong các năm 2001, 2002 và 2003) của đạo diễn Peter Jackson là một trong những loạt phim hư cấu thành công nhất mọi thời với doanh thu phòng vé trên 2,98 tỉ USD, đoạt 17 giải Oscar Ảnh: New Line Cinema

Cả Deadline lẫn IndieWire đều xác nhận sau khi nhập cảnh vào New Zealand, những đoàn làm phim trên phải cật lực quay phim trong vòng 6 tháng. Nhiều dự án như The lord of the rings hay Cowboy Bebop đã khởi quay trước đó nhưng mọi việc đổ đốn vì Covid -19.