Bom tấn siêu anh hùng châu Á 'Shang-Chi' tái khởi động cuối tháng 7

Một nguồn tin tiết lộ với Deadline trong ngày 1.7 (giờ địa phương) rằng đoàn làm phim Shang-Chi and the legend of the Ten Rings sẽ hoạt động trở lại vào cuối tháng này ở phim trường Fox Studios (Úc). Destin Daniel Cretton, người ngồi ghế đạo diễn cho dự án của Disney/Marvel lần này đã chuẩn bị tâm thế trở lại phim trường sau quãng thời gian tự cách ly và lần test Covid-19 gần nhất cho kết quả âm tính.

Đối với dự án da màu tiếp sau bom tấn Black panther (có doanh thu toàn cầu trên 1,34 tỉ USD - 2018) này, Disney/Marvel nhắm đến thị trường tỉ dân đại lục. Thời gian qua, do ảnh hưởng nặng nề của Covid-19 trên mọi loại hình kinh doanh , Deadline nhận định Disney, nhất là ở mảng điện ảnh và tiêu biểu là dự án này, đang có những "bước đi thận trọng" hơn bao giờ hết. Quá trình sản xuất Shang-Chi and the legend of the Ten Rings bị chững lại hồi tháng 3 vừa rồi, đó cũng là khoảng thời gian ngành công nghiệp phim ảnh Mỹ "điêu đứng" vì dịch , nhiều hệ thống rạp chiếu phải đóng cửa suốt một thời gian dài.

Tài tử gốc Á Simu Liu vào vai siêu anh hùng Shang-Chi của Marvel Ảnh: Shutterstock

Cũng theo nguồn tin mà trang này cung cấp, Shang-Chi and the legend of the Ten Rings của Marvel có nhiều đơn vị sản xuất. Đơn vị sản xuất đầu tiên có đạo diễn Destin Daniel Cretton bị chững lại khiến cho Disney "sốt ruột". Khi nhà làm phim 42 tuổi cùng đoàn làm phim của ông quay lại phim trường ở Úc, mọi người sẽ được cách ly trong một khoảng thời gian nhất định theo lệnh của chính phủ xứ chuột túi. Tình thế mà đoàn làm phim Shang-Chi and the legend of the Ten Rings gặp phải giống như đoàn làm phim Avatar 2, cũng phải cách ly ở New Zealand đủ thời gian thì mới được làm việc trở lại. Đây là hai trong số nhiều dự án điện ảnh rục rịch tái "lăn bánh" sau dịch.