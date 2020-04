Justin Bieber, Leonardo DiCaprio, Kevin Hart bán đấu giá gây quỹ triệu USD chống Covid-19

Số tiền mà các ngôi sao bán đấu giá được từ món đồ của mình sẽ được chuyển đến các tổ chức từ thiện như America’s Food Fund, No Kid Hungry, Meals On Wheels và Feeding America để những tổ chức này có nguồn kinh phí, mang thực phẩm, nhu yếu phẩm đến những người nghèo giữa mùa dịch Covid-19. Hiện tại, Mỹ là "ổ dịch" Covid-19 lớn nhất trên thế giới với hơn 671.000 ca nhiễm và hơn 33.000 người tử vong. Một tin vui từ thử thách này đó là các sao đã gây quỹ được hơn 5,5 triệu USD tính đến hiện tại và sẽ còn tăng hơn nữa trong thời gian tới, theo Access.

Đáp lại tấm chân tình mà người hâm mộ dành cho mình, các sao tham gia trào lưu #AllinChallenge sẽ có cách để cảm ơn fan. Đơn cử như ngôi sao, người dẫn chương trình truyền hình Ellen DeGeneres. Cô cũng tham gia thử thách và sẽ để một khán giả may mắn cùng cô dẫn một tập của chương trình truyền hình The Ellen Show.

Còn đối với nam ca sĩ có hàng triệu người hâm mộ như Justin Bieber, anh sẽ bay đến tận nhà của người chiến thắng phiên đấu giá và hát cho người đó nghe bài One less lonely girl. "Chơi sộp" không kém các ngôi sao khác, tài tử Leonardo DiCaprio thì hứa hẹn sẽ để cho người thắng phiên đấu giá cơ hội có mặt trên phim trường của Killers of the flower moon , tác phẩm mà anh đóng cùng với Robert DeNiro, dự kiến ra mắt năm 2021 tới.