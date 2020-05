Phim siêu anh hùng Marvel được ghi hình trở lại ở Anh, Cộng hòa Séc

Ngày 12.5 (giờ địa phương), Deadline cho biết chính phủ nhiều nước trên thế giới cho phép ngành công nghiệp giải trí hoạt động trở lại nhưng đi kèm là những điều kiện ràng buộc trên phim trường. Nhận được tin này, Disney khấp khởi vui mừng vì nhiều dự án của hãng bị "xếp xó" ở nước ngoài trong giai đoạn ghi hình đã có thể tiếp tục "lăn bánh" trở lại, theo The Direct. Bên cạnh các phim điện ảnh , Disney còn cho ghi hình trở lại một số loạt phim truyền hình cùng nằm trong "vũ trụ điện ảnh" siêu anh hùng của Marvel

Trong số các dự án trên, về điện ảnh , hai dự án Doctor Strange in the multiverse of madness và Ant Man 3 sẽ tiếp tục ghi hình ở Anh. Thế nhưng chỉ có Doctor Strange 2 là có ngày xuất xưởng cụ thể (25.3.3022) còn Ant Man 3 thì vẫn còn lục đục chuyện sản xuất ngay từ khâu tiền kỳ. Theo nguồn tin từ trang MCU Exchange, phần phim thứ ba về Người Kiến của Marvel sẽ ra rạp vào năm 2022, còn thông tin quay dựng dự án được phát đi từ cuối năm 2019. MCU Cosmic thì mới đây xác nhận nhà làm phim Peyton Reed, người làm nên thành công của thương hiệu Người Kiến trước đó sẽ quay trở lại ngồi ghế đạo diễn dự án thứ ba này.

Lo ngại về sức khỏe của diễn viên

Doctor Strange 2 đang cố gắng hoàn thành lịch quay để kịp xuất xưởng trong tương lai Ảnh: Disney

Theo nguồn tin mà The Direct cung cấp, các dự án điện ảnh của Marvel là Doctor Strange 2 và Ant Man 3 dự kiến quay trở lại ở hãng phim Pinewood Studios (nằm về phía Tây thành phố London). Đây là trường quay mà Marvel đã quay rất nhiều phim trước đó như Avengers: Endgame, Guardians of the Galaxy... Thế nhưng chính quyền xứ sương mù yêu cầu các đoàn làm phim nước ngoài nên thực hiện giãn cách ngay trên phim trường, kiểm tra thân nhiệt ê-kíp hai lần trong một ngày.

Về mảng phim truyền hình phát trên kênh Disney+, hai dự án The Falcon and the Winter soldier và Moon knight được xác nhận sẽ tiếp tục ghi hình trở lại. Đối với The Falcon and the Winter soldier, các nhà làm phim của Disney ngay lập tức bắt tay vào công việc sáng tạo khi Cộng hòa Séc nới lỏng luật thắt chặt an ninh, an toàn cộng đồng mùa dịch. Còn Moon knight thì sẽ khởi quay nhiều phần ở Anh nhưng không rõ địa điểm quay cụ thể là ở đâu.