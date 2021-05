HBO công bố những hình ảnh đầu tiên của series tiền truyện 'Trò chơi vương quyền'

Nội dung của series House of the Dragon đào sâu vào những mâu thuẫn quyền lực bên trong gia tộc của loài rồng là nhà Targaryen, dẫn đến những sự kiện như sau này khán giả từng chứng kiến trong loạt phim Trò chơi vương quyền. Series House of the Dragon được chuyển thể từ loạt truyện hư cấu Fire & Blood, vốn là phần mở rộng từ di sản văn chương trước đó là A Song of Ice and Fire (Bài ca của lửa và băng) của nhà văn George R. R. Martin.