HBO đang sản xuất tiền truyện thứ hai của 'Trò chơi vương quyền'

Loạt phim tiền truyện chưa rõ tựa đề chính thức của Game of Thrones được nhiều nguồn tin xác nhận với Variety là đang được thực hiện bởi nhà đài HBO. Loạt phim này được chuyển thể dựa trên bộ ba truyện dài của tác giả George R. R. Martin là Tales of Dunk and Egg. Bộ ba quyển truyện nằm trong hợp tuyển Tales of Dunk and Egg là các quyển The Hedge Knight (xuất bản năm 1998), The Sworn Sword (2003) và The Mystery Knight (2010).