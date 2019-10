Series tiền truyện của ‘Trò chơi vương quyền’ rục rịch sản xuất

Theo thông tin được HBO công bố hôm 29.10, phần tiền truyện sắp ra mắt mang tên House of the Dragon với nội dung dựa theo cuốn sách Fire & Blood. Series mới có độ dài 10 tập, tập trung khai thác câu chuyện về Targaryen (gia tộc của “mẹ rồng” Daenerys Targaryen trong Trò chơi vương quyền, đồng thời là thế lực cai trị của Bảy Vương Quốc Westeros trong suốt một thời gian dài) vào khoảng 300 năm trước khi có các sự kiện trong Game of Thrones. Nói về dự án mới, Casey Bloys - lãnh đạo của HBO cho biết: “Vũ trụ của Game of Thrones có rất nhiều câu chuyện mà chúng ta có thể khai thác. Chúng tôi luôn mong muốn khám phá nguồn gốc của nhà Targaryen và những ngày đầu của Westeros cùng với Miguel Sapochnik, Ryan Condal và George R.R. Martin”.

Dự án tiền truyện này vẫn chưa công bố dàn diễn viên chính cũng như thời điểm phát hành ẢNH: HBO

Được biết, tên tuổi đảm nhiệm vai trò nhào nặn nội dung cho series nói trên là nhà văn nổi tiếng George R.R. Martin - “cha đẻ” của A Song of Ice and Fire và cuốn tiểu thuyết mới nhất Fire & Blood. Bên cạnh cây bút gạo cội này, House of the Dragon còn có sự góp sức của nhà biên kịch tài năng Ryan Condal. Đạo diễn Miguel Sapochnik - nhà làm phim từng có cơ hội cầm trịch một số tập phim của Trò chơi vương quyền, trong đó có các tập rất được khán giả yêu thích như: Hardome, Battle of the Bastards và Winds of Winter, sẽ góp phần dẫn dắt câu chuyện của series mới cùng Ryan Condal. Bên cạnh những cái tên kể trên, phía HBO không tiết lộ thêm về dàn diễn viên chính cũng như thời điểm phát sóng của series này.

Thông tin về dự án tiền truyện của Game of Thrones khiến người hâm mộ loạt phim này không khỏi bất ngờ xen lẫn vui mừng, phấn khích. Trước khi House of the Dragon được HBO công bố, khán giả của Trò chơi vương quyền trải qua cơn hụt hẫng lớn với mùa cuối thảm hại của thương hiệu truyền hình đình đám này và lên tiếng yêu cầu phía nhà sản xuất làm lại mùa 8. Dẫu bị chê tơi tả, mùa cuối của Game of Thrones vẫn trở thành một “hiện tượng” toàn cầu và thu hút hàng triệu lượt xem mỗi tập. Đặc biệt, tập cuối của phim thu hút tới 19,3 triệu lượt khán giả theo dõi. Series tiền truyện của Trò chơi vương quyền được kỳ vọng sẽ tiếp nối thời kỳ thống trị của thương hiệu đắt giá này trên nền tảng truyền hình trực tuyến.