Tiền truyện 'Trò chơi vương quyền' gây tranh cãi vì 'trọng nam khinh nữ'?

Trang IndieWire phân tích, phần tiền truyện của Game of Thrones (Trò chơi vương quyền) là House of the Dragon y như phần phim gốc đó là ưu ái cho nam hơn là nữ trong việc sáng tạo, từ khâu viết kịch bản cho tới đạo diễn, sản xuất phim. Điều này đã gây ra tranh cãi đối với khán giả của loạt truyện, phim sử thi này.

Bỏ một phần tiền truyện có nữ sáng tạo

Trước đây, HBO dự định làm tới 2 phần tiền truyện sau khi loạt phim Trò chơi vương quyền kết thúc. Một phần tiền truyện có nữ diễn viên Naomi Watts đóng chính, lấy bối cảnh vài ngàn năm trước các sự kiện trong Game of Thrones. Phần này kịch bản được viết bởi tác giả nữ là Jane Goldman, chỉ đạo bởi nữ đạo diễn S.J. Clarkson. Mặc dù cũng dựa trên di sản của chính tác giả George R. R. Martin là loạt truyện hư cấu A Song of Ice and Fire, được cho là tiềm năng để thu hút khán giả nhưng cuối cùng bị hủy bỏ. Điều gây ngạc nhiên cho độc giả là sau khi dự án này không thể "lăn bánh", thông tin phần tiền truyện House of the Dragon được HBO thông báo sau đó hơn một giờ. Và càng ngạc nhiên hơn khi dự án tiền truyện này được lèo lái bởi đa phần là nam giới.

Một độc giả bình luận, tác giả bài báo chưa đọc quyển truyện Fire and Blood của George R. R. Martin nên mới có quan điểm gây tranh cãi như thế. Do đó, phim chưa chiếu thì vẫn chưa nói lên được gì Ảnh: HBO

Dự án House of the Dragon vẫn chưa xác nhận dàn diễn viên, chưa biết địa điểm khởi quay ở đâu, khi nào thì bấm máy... Loạt phim chuyển thể dựa trên tác phẩm Fire and Blood của chính George R. R. Martin, lấy bối cảnh 300 năm trước các sự kiện trong Trò chơi vương quyền, kể về nội chiến trong gia tộc của loài rồng là nhà Targaryen. "Cha đẻ" của loạt truyện là George R. R. Martin xác nhận tham gia sản xuất loạt phim (trước mắt là 10 tập), còn ghế đạo diễn thuộc về Miguel Sapochnik, người từng làm nên thành công của những trận đánh trong loạt phim gốc.

Trang IndieWire cho rằng chính việc phát triển một dự án toàn nam như thế biến cho House of the Dragon chưa ra mắt đã trở thành loạt phim "trọng nam khinh nữ". Chưa hết, bài báo còn dẫn lại 8 mùa phim trước đây với bằng chứng là được viết kịch bản, sản xuất bởi hai nhà làm phim nam David Benioff và D. B. Weiss. Chỉ có một đạo diễn nữ duy nhất là Michelle MacLaren chỉ đạo 4/73 tập phim Trò chơi vương quyền (chiếm tỉ lệ 5,4%) so với các đạo diễn nam. Còn về khâu viết kịch bản, chỉ có ba nữ tác giả viết 9/73 tập phim (chiếm hơn 12%) là Jane Espenson, Vanessa Taylor và Gursimran Sandhu. Câu chuyện vẫn chưa hết khi trang này cho rằng với mốc thời gian của dự án mới nhất, tác phẩm sẽ tập trung vào những người đàn ông trong gia tộc Targaryen và gần như triệt tiêu hết "tính nữ" trong phim.

Câu trả lời là chưa chắc

Tính đến hiện tại, nhiều bạn đọc tranh cãi về bài báo của IndieWire và cho rằng tác giả đã phiến diện trong cách nhìn nhận vấn đề. Một bạn đọc đưa ra dẫn chứng ở 8 mùa phim vừa qua, các nhà làm phim đã làm rất tốt vai trò đưa vấn đề nữ quyền vào phim. Bằng chứng là các nhân vật nữ như Sansa Stark (Sophie Turner đóng), Cersei Lannister (Lena Headey), Arya Stark (Maisie Williams) hay "Mẹ Rồng" Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) ở những mùa đầu tuy chịu nhiều đau khổ nhưng càng về sau càng vươn lên thống lĩnh, chi phối bàn cờ chính trị Westeros. Do đó, không thể quy chụp rằng một dự án được sáng tạo bởi đa phần là nam thì sẽ "khinh rẻ" phụ nữ. Bạn đọc dễ tính hơn thì cho rằng dự án mới vẫn rất đáng mong đợi và chất lượng mới là điều quyết định, tất cả đều phải chờ phim ra mắt thì mới chắc.

Song, cũng không thể không nhìn nhận ý kiến được nêu ra trên IndieWire. Bởi cách nay khá lâu, Variety cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo tình trạng "suy kiệt" đội ngũ sáng tạo nữ (đạo diễn, nhà sản xuất) ở Hollywood, đó là chưa kể đến tỉ lệ hiếm hoi phụ nữ da màu. Đơn cử như tính trong 2018, đối với 100 phim ăn khách trong năm, chỉ có 3,6% đạo diễn là nữ. Còn tính trong năm nay, dù chưa hết năm, nhưng đối với 100 phim ăn khách nhất, chỉ có 12-14% được đạo diễn bởi nữ. Đó là chưa đề cập sâu hơn lĩnh vực màn ảnh nhỏ và sự "bất công" đối với người sáng tạo nữ, mà vụ việc hai dự án tiền truyện của Trò chơi vương quyền chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.