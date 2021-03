Có bao nhiêu loạt phim truyền hình ăn theo 'Trò chơi vương quyền'?

Có tất cả 5 series phim người đóng và một series phim hoạt hình ăn theo loạt phim truyền hình Trò chơi vương quyền cũng của nhà đài HBO. Năm dự án phim người đóng bao gồm House of the Dragon, Dunk and Egg, Nymeria, The Sea Snake, và Flea Bottom còn dự án phim hoạt hình chưa rõ tên.

Trong các phim đang dần thành hình này, House of the Dragon có các thông tin bên lề rõ nhất. Đây là một trong hai loạt phim mà HBO tung thông tin sớm nhất trước đây, bên cạnh series có Naomi Watts đóng chính, lấy mốc thời gian hàng nghìn năm trước các sự kiện trong Game of Thrones . Thế nhưng sau đó, phim có Naomi Watts đóng bị HBO hủy, chỉ giữ lại series House of the Dragon.

Loạt phim House of the Dragon dự kiến ra mắt khán giả màn ảnh nhỏ năm 2022, bao gồm 10 tập và các sự kiện trong phim diễn ra trước các sự kiện trong loạt phim Trò chơi vương quyền 300 năm. Series này chuyển thể từ tiểu thuyết Fire & Blood của nhà văn George R.R Martin - "cha đẻ" của loạt truyện A Song of Ice and Fire , nguyên tác tạo nên loạt phim Trò chơi vương quyền chiếu trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2019 - kể về nội chiến trong gia tộc Targaryen.

Series House of the Dragon của nhà đài HBO dự án dự kiến phát sóng vào năm sau Ảnh: HBO

Hai loạt phim tiếp theo là Dunk and Egg và Nymeria lần lượt có các tình tiết diễn ra trước các sự kiện trong Trò chơi vương quyền 90 năm và trên dưới 1.000 năm. Với các sự kiện như thế, các series ăn theo này sẽ giúp khán giả mường tượng rõ hơn về lục địa hư cấu Westeros mà nhà văn George R.R Martin dốc sức tạo ra trong nguyên tác cũng như các nhà làm phim sáng tạo trên màn ảnh.

Series Trò chơi vương quyền của hai nhà biên kịch David Benioff và D. B. Weiss là một trong những loạt phim truyền hình có lượng xem khổng lồ từ khi ra mắt. Bên cạnh việc được đón nhận nhiệt liệt, phim cũng được vinh danh ở giải thưởng Emmy khi nhận tổng cộng 161 đề cử, thắng 59 giải qua 8 mùa phát sóng.